Steve «Lips» Kudlow d’Anvil: «Je n’ai aucun regret»

Dans une récente interview avec les Nations Unies France Rock, ENCLUME chanteur Steve “Lips” Kudlow On lui a demandé s’il avait des regrets sur le cheminement de carrière du groupe jusqu’à présent. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Vous pouvez toujours aller ‘shoulda, woulda, coulda’, mais à la fin de la journée, si quelque chose avait changé … Pour être honnête avec vous, je pense que cela a fonctionné comme il se doit et de la meilleure façon possible. Si je l’avais fait pour commencer, en ce moment nous ne serions pas assis ici. Je ne serais pas assis ici à 64 ans avec quelque chose à voir avec ma vie, et je ‘ Je fais de l’argent et je ne suis pas foutu. D’accord? Beaucoup de musiciens qui avaient réussi quand ils avaient 20 ans, quand ils ont 64 ans, ils n’ont plus rien de l’argent en banque. Ils Ils sont foutus. Ils étaient autrefois des stars du rock. Tout ce qu’ils avaient, ils l’avaient perdu et ils ne peuvent jamais le récupérer.

“Je suis allé et j’ai travaillé un travail régulier, et j’ai élevé une famille”, a-t-il poursuivi. “Et j’ai des biens immobiliers. Je suis dans le meilleur endroit possible. Parce que maintenant j’ai une maison qui m’appartient. J’ai une famille qui m’appartient, qui ne s’est pas effondrée. J’ai tout fait. Et maintenant, je commence à le faire en musique. Donc, rien de tout cela n’est menacé d’être détruit parce que je suis drogué et que je baise sur la route. Je suis assez vieux et assez mûr de ne pas boire et de me gâter et de gaspiller ma vie, comme vous le faites quand vous êtes jeune, quand vous pensez qu’il y a des lendemains sans fin. Chaque jour et chaque putain de minute compte. Et c’est la belle chose où je suis et ce que c’est parce que je respecte vraiment où je suis en ce moment et je respecte les fans pour aimer ENCLUME et je ne les considère pas comme remplaçables: «Je vais vous remplacer. J’écrirai un autre album et je te remplacerai. Je ferai mieux plus tard. Il n’y en a pas plus tard. C’est tout un moment. C’est tout maintenant. Vivez-le maintenant. Faites-en le meilleur possible maintenant. Et ce genre de choses vient avec l’âge et la sagesse.

“Donc, ce que je dis, c’est que tout s’est retrouvé là où cela devait se terminer et où cela devrait se terminer, et je lui en suis reconnaissant. Je n’ai donc aucun regret, et c’est là que tout est.”

ENCLUMEdernier album de, “Enfin légal”, a été publié en février via AFM Records.

Un groupe basé à Toronto, Ontario, Canada, ENCLUME a été formé en 1978 par des amis d’enfance, Kudlow et batteur Robb Reiner. Tous deux venaient de familles juives et jouaient de la musique ensemble depuis leur adolescence. ENCLUME est considéré comme ayant eu une influence sur de nombreux groupes de métal, y compris METALLICA, MEGADETH, SLAYER et ANTHRAX.

Bien qu’au départ un groupe de quatre musiciens, ENCLUMELa gamme actuelle de Kudlow, Reiner et bassiste Chris Robertson.

ENCLUME gagné en popularité et de nouveaux fans depuis le documentaire théâtral de 2008, “Anvil: L’histoire d’Anvil”, actuellement disponible sur Netflix.



