Steve “ Lips ” Kudlow dit que “ Finalement légal ” est “ probablement le meilleur album ” que l’enclume ait jamais fait

Clint Switzer du podcast “Music Mania” a récemment réalisé une interview avec le chanteur Steve “Lips” Kudlow des légendes canadiennes du métal ENCLUME. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Si ENCLUME serait dans la position dans laquelle ils se trouvent actuellement sans le documentaire de 2008 “Anvil! L’histoire d’Anvil”:

Lèvres: “Non. Le film ne serait jamais arrivé sans que le groupe ait une histoire. Nous avions besoin de cette histoire pour que tout ça marche. Une fois, bien sûr, le film est arrivé, c’était vraiment à nous de nous assurer que nous écrivions des chansons, que nous partions en tournée et que nous soyons pertinents et que nous faisions de la musique et que nous étions créatifs de nos jours et que nous ne vivions pas de notre passé. Il s’agissait de faire un nouvel avenir. Et c’est ce que nous avons fait. beaucoup de groupes ont peut-être ressurgi d’un film et vous seriez tombé à plat ventre parce que vous n’êtes tout simplement pas prêt pour cela ou que vous n’avez jamais été assez bon pour commencer. Ce n’est pas le cas avec ENCLUME. Nous avons été foutus dans nos premières années et nous avons dû persévérer beaucoup de merde jusqu’à ce que nous puissions nous remettre sur pied, commencer à travailler avec de vrais producteurs et à faire de vrais albums comme vous êtes censé le faire, ce qui aurait dû être tout le temps, mais parce que beaucoup d’infrastructures et de choses qui nous sont arrivées au niveau de l’entreprise ont disparu, nous avons dû prendre le tout en main jusqu’à ce que nous puissions reprendre le contrôle. Vous devez comprendre que nous parlons de toutes les années des années 90 où le métal n’était pas la chose. “

Sur sa relation de plus de quatre décennies avec ENCLUME le batteur Robb Reiner:

Lèvres: “C’est en fait plus proche de 50 ans, vraiment. [Laughs] La plupart des gens ne se rendent pas compte qu’il y a eu une longue histoire avant même qu’on l’appelle ENCLUME. J’ai commencé à jouer avec Robb en 1973. Nous étions des adolescents, des enfants, littéralement des enfants. Il avait 15 ans et j’avais 17 ans, nous voici donc 47 ans plus tard. Comment le faites-vous fonctionner? Nous avons grandi ensemble. À quel point est-il difficile de le faire fonctionner lorsque vous avez grandi ensemble? Vous venez de le faire. Pour nous, c’est tout simplement naturel. Ce n’est pas quelque chose que vous êtes assis là et que vous contemplez. C’est juste quelque chose qui l’est. Nous avons de la chance. Vous ne pensez pas à d’autres personnes qui n’ont pas cela dans leur vie, où ils ont un ami à vie. Nous faisons. C’est comme ça. Vous ne le prenez pas pour acquis, mais vous le chérissez aussi et vous vous y accrochez et vous vous assurez d’avoir du respect entre vous deux. C’est vraiment ce à quoi cela se résume. Codépendance. [Laughs] Nous avons conquis le monde ensemble. Ce n’était pas comme si nous devions le faire seuls. C’est une décision que deux adolescents ont prise: «Nous allons faire ça». Et quand je dis que nous le voulions vraiment, nous le voulions vraiment. C’est de la musique. Nous aimons la même musique et avons grandi avec la même musique et créons de la musique ensemble et c’est ce que nous faisons. C’est vraiment très, très simple quand il s’agit. “

Sur le dernier album studio du groupe, “Enfin légal”:

Lèvres: “Certaines personnes pensent que c’est le meilleur album que nous ayons jamais fait. Pour vous dire la vérité, c’est ce qui se passe réellement là-bas. Je ne suis pas surpris d’une certaine manière, car c’est l’élan dont je parlais a n’a jamais été aussi intense. Je pense qu’il y a une certaine vérité. Probablement le meilleur album que nous ayons jamais fait. “

En essayant de gagner une suite en Amérique:

Lèvres: “L’Amérique est le marché le plus difficile du monde. Cela s’explique en partie par le fait qu’il est si bureaucratique. Et qu’est-ce que je veux dire par là? Il y a tellement de gens qui sont impliqués pour vous faire la publicité qu’il est presque impossible de le faire . Il y a tellement de choses qui doivent être faites pour que quelque chose prenne de l’ampleur en Amérique. C’est juste incroyable. Une quantité incroyable de cerceaux à sauter et des obstacles à franchir et des gens à rencontrer et tous les différents aspects bureaucratiques. Cette personne doit savoir que personne, cette personne doit connaître cette personne, cette faveur doit être faite pour cette personne. C’est juste un million de contingences pour que cela fonctionne et une structure d’entreprise très, très gourmande et égoïste. Tout le monde est pour lui-même. C’est mon expérience pour au cours des 40 dernières années. Je ne dis pas cela dans l’amertume. Je dis simplement que c’est juste un fait naturel. C’est très, très difficile. Et ce n’est pas parce que je suis un Canadien ou un étranger. C’est vraiment difficile, même pour les groupes américains eux-mêmes. les groupes eux-mêmes ne sont pas gentils les uns avec les autres. Il y a un niveau de compétitivité si élevé qu’ils ne s’aident pas non plus. Et ce ne sont pas de bonnes choses à la fin de la journée, car elles s’étouffent. Ce sont différents aspects que j’observe et ce n’est pas une mauvaise chose. C’est comme ça que la vie est. Quand c’est si difficile à atteindre, vous ne voulez rien donner gratuitement, non? Vous travaillez si dur pour trouver un endroit, pourquoi allez-vous aider un autre groupe alors que cela vous a tellement pris et qu’il était si difficile d’arriver à cette position? Pourquoi allez-vous aider quelqu’un? Tu veux leur aide. C’est là que les buy-ons et tout ce genre de choses entrent en jeu dans le sens où vous voulez continuer METALLICAtournée, que vous vendiez ou valiez 20 000 billets, des billets supplémentaires qu’ils ne vendent pas, ou que votre maison de disques ou toute personne avec laquelle vous êtes impliqué leur donne un buy-on de centaines de milliers de dollars. C’est une façon de compenser leurs dépenses. Et c’est ainsi que toute l’entreprise fonctionne. Ce n’est pas, comme: “ D’accord, je vais choisir qui je vais mettre sur ma tournée et je vais les faire grand. ” Non. Ils vont choisir qui ils vont mettre en tournée en fonction de ce qu’ils apportent à la table. Que me donnez-vous? Pas ce que je vais te donner. C’est tout ce que tu me donnes. Ce sont des choses qui rendent extrêmement difficile la réussite des groupes aux États-Unis. Non seulement cela – il n’y a plus de véritable infrastructure. Les maisons de disques ont pratiquement disparu, donc il n’y a pas d’argent et il n’y a pas d’argent dans les ventes parce que personne n’achète plus de disques parce que tout le monde est en streaming et parce que tout le monde en streaming il n’y a pas de produit physique à acheter, donc par conséquent, il paie pratiquement des sous pour une pièce pour l’écouter. Par conséquent, les groupes ne font pas d’argent avec leur musique. Alors, en quoi cela se transforme-t-il? Ensuite, c’est le nombre de t-shirts que vous vendez. Mais combien de t-shirts que vous vendez dépend entièrement du nombre de personnes qui sont venues à votre émission, combien de personnes savent qui vous êtes, alors, comment obtenez-vous gros? “

“Enfin légal” a été libéré le 14 février via AFM Records comme digipak, sur du vinyle numérique, noir et du vinyle de couleur limitée.



