Steve Martin Caro, chanteur de la rive gauche, mort à 71 ans

Steven Martin Caro, membre fondateur du groupe pop baroque des années 60 The Left Banke, est décédé d’une maladie cardiaque, a confirmé à Pitchfork une amie de la famille et ancienne manager du groupe, Marg Finn. Il avait 71 ans.

Fils du musicien de flamenco Sarita Heredia, Caro est né Carmelo Esteban Martin. Il a ensuite ajouté le nom de famille «Caro» pour se différencier du comédien Steve Martin. Aux côtés de Michael Brown, George Cameron, Tom Finn et Warren David-Schierhorst, Caro a formé le Left Banke en 1965. Il a interprété la voix principale de nombreuses chansons du groupe, y compris leurs deux plus grands succès, «Walk Away Renee» de 1966 et “Pretty Ballerina”. The Left Banke a ensuite enregistré deux albums avec Smash Records: Walk Away Renée / Pretty Ballerina en 1967 et The Left Banke Too en 1968.

