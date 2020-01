Steve Martin Caro, chanteur de The Left Banke, décède 71 ans

Steve Martin Caro, le co-fondateur et chanteur original du groupe pop-baroque des années 60 The Left Banke, est décédé à l’âge de 71 ans d’une maladie cardiaque.

Le décès de Caro a été signalé pour la première fois sur une page de fans dirigée par le bassiste d’origine du groupe Tim Finn, puis confirmé par la directrice du groupe, Marg Finn à Pitchfork.

«C’est le cœur lourd que je dois vous informer que Steve est décédé la nuit dernière. Une autre grande voix a été retirée trop tôt. Il nous manquera tous et tout ce qu’il a donné à The Left Banke », indique le communiqué.

La note continue, «Dites bonjour à George et Mike pour moi», faisant référence aux deux autres membres de Left Banke qui sont décédés ces dernières années, notamment le batteur et chanteur George Cameron (en 2018) et le claviériste Michael Brown (en 2015).

Né Carmelo Esteban Martin, il a ajouté le nom de famille de sa famille Caro pour se distinguer du comédien Steve Martin.

Le groupe new-yorkais est surtout connu pour ses succès de 1966 «Walk Away Renee» et «Pretty Ballerina», qui figuraient respectivement aux 5e et 15e rangs du Billboard Hot 100.

“Walk Away Renee” a également été inclus dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone et a été plus tard couvert par les quatre sommets. Le single a également été cité comme l’inspiration principale de Tom Scholz de Boston quand il a écrit le single de ce groupe “More Than a Feeling”.

Caro et compagnie ont enregistré deux albums ensemble, Walk Away Renée / Pretty Ballerina (1967) et The Left Banke Too (1968) avant de se dissoudre en 1969. Pendant les 50 années suivantes, les membres du groupe se réunissaient occasionnellement pour des retrouvailles de courte durée.

En 1978, Caro, Finn et Cameron ont enregistré un album qui est sorti huit ans plus tard sous le nom de Strangers on a Train en 1986. Cameron et Finn ont ensuite réformé le groupe en 2011 avec une programmation remaniée.

Mais The Left Banke était plus que deux merveilles, leur début en 1967 est considéré comme la fondation du genre baroque-pop, fusionnant des harmonies beatlesques avec des arrangements de chambre inhabituels et des mélodies envoûtantes gracieuseté de Caro.

Personne ne pouvait faire plus de nostalgie que la voix de fausset émotif de Caro, comme en témoignent des chansons comme «She May Call You Up Tonight», «J’ai quelque chose en tête», «Shadows Breaking Over My Head» et «I Haven ‘t got the Nerve’.

“I Haven’t Got the Nerve” a ensuite été échantillonné dans le tube de 1995 de Folk Implosion, “Natural One”.

“Merci pour l’effusion d’amour et de soutien de la part de Steve Martin Caro, notre voix”, a partagé le groupe sur Twitter.

“Il nous manquera mais ne sera pas oublié. Écoutez notre musique aujourd’hui et célébrez une personne extraordinaire. »