Steve Miller sera intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs de 2020

Steve Miller, les Isley Brothers, Eurythmics, Mariah Carey, Rick Nowels, The Neptunes et William «Mickey» Stevenson ont été nommés intronisés au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs 2020 sur CBS This Morning aujourd’hui.

Meunier, le guitariste et auteur-compositeur de blues largement acclamé, a eu une série de succès dans les années 70 et au début des années 80, dont «The Joker», «Abracadabra» et «Swingtown». L’album Greatest Hits de 1974 à 1978 du Steve Miller Band s’est vendu à 14 millions d’exemplaires.

“Je tiens à remercier Nile Rogers et Linda Moran ainsi que le conseil d’administration et tous les membres du Songwriters Hall Of Fame qui ont voté pour moi et à exprimer ma gratitude pour les programmes d’éducation musicale qu’ils dirigent”, a déclaré Steve Miller dans un communiqué. «Le Songwriters Hall Of Fame propose des programmes d’écriture de chansons et de musique à NYU et USC ainsi que des bourses individuelles.

«Écrire des chansons et jouer de la musique a été une vie merveilleuse pour moi et être intronisé dans une salle où Merle Haggard, Willie Dixon, Bob Dylan, Chuck Berry et Paul McCartney sont dans la salle est un honneur inattendu et je suis ravi et reconnaissant.”

Les Isley Brothers ont fait irruption en 1959 avec «Shout». O’Kelly, Rudolph et Ronald Isley ont également écrit le gagnant du Grammy «It’s Your Thing». Les jeunes frères Ernie et Marvin Isley et le beau-frère Chris Jasper ont ensuite rejoint le groupe. .

Annie Lennox et Dave Stewart ont formé l’Eurythmics à Londres en 1980. Leurs succès incluent «Sweet Dreams», «Thorn In My Side» et «Sisters Are Doin» It For Themselves ».

Avec 19 tubes numéro un, plus que tout autre artiste solo, Mariah Carey est connue pour sa gamme de cinq octaves, elle a également co-écrit la plupart de ses tubes, y compris “ All I Want For Christmas Is You ”, qui a frappé le numéro 1. aux États-Unis le mois dernier.

Nowels a co-écrit le hit numéro un «Le paradis est un endroit sur terre», chanté par Belinda Carlisle. Il a également co-écrit ‘White Flag’ avec Dido et une série de tubes avec Lana Del Rey.

Pharrell Williams et Chad Hugo, connus professionnellement sous le nom de The Neptunes, sont parmi les producteurs les plus réussis de tous les temps, co-écrivant des tubes pour Nelly (‘Hot in Here’), Britney Spears (‘I’m a Slave 4 U’) et Justin Timberlake («Rock Your Body»).

Le smash de Motown «Dancing in the Street», interprété par Martha et les Vandellas, a été co-écrit par Stevenson. Il a également co-écrit «It Takes Two» pour Marvin Gaye et Kim Weston, qu’il a épousé plus tard, et «Devil with a Blue Dress On» pour Mitch Ryder et The Detroit Wheels.

Tous les intronisés du Temple de la renommée des auteurs-compositeurs devraient apparaître à la cérémonie d’intronisation le 11 juin à New York.

Écoutez le Best of Steve Miller Band sur Apple Music et Spotify.