Steve Riley: Pourquoi mon nouveau groupe s’appelle à juste titre L.A. Guns

Steve Rileyversion de Pistolets L.A. a récemment sorti son premier single, “Crawl”. La piste est tirée du premier album du groupe, “Renegades”, qui arrivera à la fin de l’été ou au début de l’automne via Golden Robot Records.

Rileyversion de Pistolets L.A. ne doit pas être confondu avec le groupe dirigé par le guitariste Pistolets Tracii et chanteur Phil Lewis, qui a publié deux albums bien reçus, “La paix manquante” et “Le diable vous savez”, plus la sortie en direct “Made In Milan”, sous le Pistolets L.A. nom au cours des trois dernières années.

Dans une récente interview avec Talking Metal, Riley a parlé de sa décision d’appeler son nouveau groupe Pistolets L.A.. Il a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Voici la situation en bref. J’étais le seul à rester Pistolets L.A.. Je suis le membre le plus ancien Pistolets L.A.. Et même si je suis arrivé à peu près la dernière au tout début, c’est moi qui suis resté avec le groupe. Tracii a démissionné en 2002 – il a démissionné Pistolets L.A., Ce groupe; il l’a quitté. Et il a continué et il a fait d’autres projets et a été hors du groupe pendant assez longtemps – 15, 16 ans. Et Phil Lewis et moi-même, nous avons continué à avancer, et c’était Pistolets L.A. – nous étions l’original Pistolets L.A.. Parce que Mick Cripps et Kelly Nickels a décidé de partir aussi, et ils sont toujours très serrés avec moi et vraiment de bons amis avec moi, mais ils ont décidé de partir et ils voulaient faire d’autres choses. Et je l’ai totalement compris. Mais Phil, Tracii et moi-même, nous voulions continuer, alors Pistolets L.A. continua. Et Tracii a fini par quitter le groupe, puis Phil et moi, nous avons continué pendant environ 15 ans – Pistolets L.A. continué d’avancer et de faire des albums et de travailler avec [producer] Andy Johns. alors Phil Lewis a décidé de quitter le groupe aussi. Et je suis toujours dans le groupe, et je dirige toujours l’entreprise. Et nous sommes Pistolets L.A..

“Alors ceci est Pistolets L.A.“, at-il poursuivi.” Et Kelly a décidé qu’il voulait revenir et s’impliquer à nouveau, et c’était une situation formidable. Quand cela s’est produit, j’étais tellement heureux parce que je me sentais comme si nous étions une super section rythmique et nous avons fait de très bonnes choses ensemble et nous sommes vraiment des amis étroits. Il est donc revenu avant M3 montrer l’année dernière.

“Ouais, c’est Pistolets L.A.. Je n’ai jamais quitté le groupe – je suis à peu près le seul à ne jamais quitter le groupe. Et j’ai juste continué et j’ai dirigé l’entreprise dès le premier jour – j’ai rejoint 1987, jusqu’à maintenant.

“Alors ceci est Pistolets L.A.. Kelly et je considère cela Pistolets L.A.. Et si [people] dois le différencier en disant ‘Steve et Kelly Nickelsc’est Pistolets L.A., “c’est cool avec nous aussi, parce que nous savons que les deux autres gars sont là-bas[enregistrementettournéeavecleurpropreversionde[recordingandtouringwiththeirownversionofPistolets L.A.].

“Mais, oui, c’est le groupe – c’est le groupe que j’ai rejoint et jamais quitté, et à peu près tout le monde, tous les membres originaux, ont quitté ou quitté le groupe à un moment ou à un autre, et je ne l’ai jamais fait. Donc je sentir très fortement à ce sujet est Pistolets L.A.. “

Rileyversion de Pistolets L.A. a fait ses débuts en direct en mai dernier au Festival de rock M3. Le batteur est rejoint dans le groupe par un guitariste / chanteur basé à Orlando, en Floride. Kurt Frohlich, bassiste Kelly Nickels (un membre de Pistolets L.A.incarnation “classique”) et guitariste Scott Griffin (qui a joué de la basse pour le groupe de 2007 à 2009, puis de 2011 à 2014).

En janvier dernier, Riley a été poursuivi par Armes à feu et Lewis au tribunal de district de Californie. Joindre Riley comme accusés dans l’affaire sont les trois musiciens qui jouent dans sa version rivale récemment lancée de Pistolets L.A.; gestionnaire, agent de réservation et marchandiseur de ce groupe; et Golden Robot Records.

La plainte, qui demande un procès avec jury, allègue que Rileyversion de Pistolets L.A. (dénommée dans le dossier “l’infraction Pistolets L.A.“) crée une” concurrence déloyale “par son utilisation non autorisée du Pistolets L.A. marque déposée. En outre, Armes à feu et Lewis recherchent une réparation contre et / ou contre la publicité mensongère, la rupture de contrat et l’utilisation non autorisée de leurs ressemblances.

En son coeur, Armes à feu et Lewisplainte déposée remet en question Rileydemande de propriété partielle du Pistolets L.A. son nom et son logo et allègue que son utilisation des deux n’a pas été autorisée. En outre, Armes à feu et Lewis réclamation – comme Armes à feu a fait publiquement dans le passé – que Riley a détourné une grande partie des publications du groupe au cours des deux dernières décennies.

Bien qu’il ait quitté le groupe peu de temps après la sortie de 2002 “Réveiller les morts” se concentrer sur MARIÉES DE DESTRUCTION (son supergroupe de courte durée avec MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx), Armes à feu “est titulaire des droits de marque en common law” pour Pistolets L.A. nom et logo, la plainte revendique. Il note que Armes à feu a fondé le groupe en 1983, quatre ans avant Riley rejoint, et que Riley n’a pas joué sur le premier EP du groupe en 1984 et n’a contribué qu’à un seul morceau de leur premier album éponyme de 1987.

Selon la plainte, Armes à feu “a été blessé par la concurrence déloyale des défendeurs”, alors que lui et Lewis ont “subi un préjudice, y compris des dommages et et un préjudice irréparable à leur bonne volonté.” Il affirme également que Rileyc’est Pistolets L.A. a été formé “dans le but de tromper et d’embrouiller les consommateurs en leur faisant croire que l’infraction Pistolets L.A. le groupe est l’original[[Tracii] Armes à feu version “du groupe.

En plus des dommages réels et punitifs, Armes à feu et Lewis recherchent une “injonction permanente” qui empêche tous les défendeurs nommés d’utiliser le Pistolets L.A. nom, logo et ressemblance, ainsi que “une déclaration Armes à feu est le seul propriétaire des droits de marque en common law “pour la Pistolets L.A. moniker “et toutes les marques de conception associées.”