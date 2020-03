Steve Vai fait l’éloge de la performance vocale de David Lee Roth lors de la tournée Kiss: “ Il a livré comme un patron ”

Légende de la guitare Steve Vai a loué David Lee Rothperformance vocale de BAISER “Fin de la route” tournée, en disant que le VAN HALEN chanteur “livré comme un patron” à l’arrêt du trek à Los Angeles.

Plus tôt dans la journée (jeudi 5 mars), Vai a pris son Twitter écrire: “Décidé de sortir hier soir et de voir BAISER et David Lee Roth au Staples Center. Je suis vraiment content de l’avoir fait. [My wife] Pia et j’étais dans un bonheur nostalgique.

“J’ai vu pour la première fois BAISER quand j’avais peut-être 14 ans au Calderone Concert Hall de Long Island. Quand «Kiss Alive» est sorti en 1975, c’était comme si les dieux du divertissement théâtral rock and roll les manifestaient de notre imagination. Nous étions tous stupéfaits.

“Il est intéressant d’imaginer à quoi aurait ressemblé la vie sans la naissance de certains artistes. Imaginez votre monde sans REINE, ou Jimi Hendrix, ou LED ZEPPELIN, etc. Ce sont quelques-uns qui ont frappé la marque pour moi, mais BAISER!!! Ils possédaient un espace particulier dans les panthéons du rock. Je sais que ma vie aurait été beaucoup moins colorée sans eux. Et ils ont livré de façon spectaculaire. C’était le plus rock show sensationnel que j’ai vu. Après tant d’années, ils livrent toujours de la manière la plus authentique.

“Et c’était super de voir Dave Roth et son groupe. Ils ont fait un ensemble puissant de tous les classiques. Le groupe était exceptionnellement serré et Dave avait l’air et sonnait bien.

“Parfois, ces premières vidéos d’audience des premières émissions d’une tournée peuvent être injustes et lorsque ces premières Davedes concerts de Vegas, je savais que c’était malheureux, mais je savais aussi qu’il pouvait mieux chanter que ça, et c’était évident pour nous lors du spectacle des dernières nuits. Il a livré comme un patron et le public a adoré. Je suis tellement content d’avoir décidé de sortir. “

Vai joué avec Roth sur son album de 1986 “Mangez-les et souriez” ainsi que son suivi pour 1988, “Gratte-ciel”.

Il y a quelques années, Vai expliqué au Examiner.com qu’il ne s’attendait pas à la “Mangez-les et souriez” groupe de se réunir quand ils se sont connectés il y a trois ans et demi. Il a dit: “Dave a obtenu les meilleurs musiciens qu’il pouvait, qu’il pensait être les meilleurs. Et je pensais que c’était un sacré groupe… C’était l’un de mes moments préférés dans toute ma carrière musicale, parce que nous étions des rock stars, vous savez? Et tourner avec quelqu’un comme Dave, vous ne pouvez même pas imaginer ce que c’était. C’était juste glorieux, mec. Et je savais que c’était éphémère, et je savais que c’était quelque chose que je n’allais pas faire toute ma vie, parce que ma marque de musique dans ma propre tête est très différente. “

“Mangez-les et souriez” était le premier de deux Roth albums pour présenter le duo de Vai et Billy Sheehan à la guitare et à la basse. Tout au long du LP, les deux synchroniseraient souvent des lignes de basse compliquées avec les parties de guitare solo, comme sur des pistes telles que “Garçon timide” et “Elephant Gun”.



… suite pic.twitter.com/9j49omAXWN

– Steve Vai (@stevevai) 6 mars 2020



