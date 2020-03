Steve Vai va organiser deux sessions de questions et réponses en direct via Facebook

Steve Vai organisera deux sessions de questions et réponses hebdomadaires avec sa base de fans mondiale via Facebook Live. Les séries “Alien Guitar Secrets Live: la musique et vous” se concentrera sur la guitare, la musique, sa carrière et l’entreprise dans le but d’offrir des idées qui éclairent les perspectives de leurs propres mondes. Il décomposera également diverses chansons de son catalogue pour montrer des techniques, et discutera également de tout, de l’écriture, l’enregistrement, la publication, la promotion et la tournée. La deuxième, “Under It All: Hard Questions”, permettra Vai s’engager dans des principes et des sujets de vie plus ésotériques où aucune question n’est interdite Beaucoup de ses interviews filmées incluent sa perspective sur des sujets plus profonds, et les tableaux de commentaires font souvent allusion à un large intérêt pour une exploration plus approfondie de ses pensées personnelles. Que ce soit en partageant des détails sur ses observations sur la vie, le processus créatif, la spiritualité ou la condition humaine, “Under It All: Hard Questions” va se plonger dans l’opinion dirigée par le forum de forme libre.

Toutes les parties sont invitées à se connecter les mardis ou jeudis, alors qu’il s’assoit en direct chaque semaine à midi Pacifique. Vai partage: “Au cours des trois à cinq dernières années, j’ai fait rebondir dans mon esprit l’idée de lancer ces deux webinaires, mais j’attendais une opportunité organique, et il semble que la situation mondiale de verrouillage était le bon moment.

«Je n’avais aucune idée de savoir comment ces informations seraient reçues, mais au moment où je suis entré en ligne, en quelques minutes, des milliers et des milliers de personnes se sont connectées et les commentaires ont été extrêmement encourageants. C’était assez choquant d’obtenir ce genre de réponse. , et tout à fait humiliant en même temps.

“Mon objectif dans ces webinaires n’est pas de parler de moi autant, mais de répondre aux questions des gens que je pourrai peut-être aider avec une réponse basée sur ma propre expérience.”

Vai est un guitariste, compositeur et producteur virtuose, considéré par beaucoup comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. En plus de 40 ans dans l’industrie, Vai a vendu plus de 15 millions de disques, reçu trois Grammy prix, et enregistré avec des légendes de la musique comme Frank Zappa, David Lee Roth, SERPENT BLANC et beaucoup plus.

L’année dernière, il a publié son premier livre de théorie musicale via l’éditeur Hal Leonard. Titré “Vaideology: théorie de la musique de base pour les guitaristes”, l’effort gigantesque a été conçu pour aider les débutants comme les guitaristes chevronnés. À l’époque, il a déclaré: “L’une des questions que me posent généralement les aspirants guitaristes est de savoir combien de théorie musicale dois-je vraiment savoir et est-ce nécessaire? Ma réponse est généralement:” Vous n’avez pas besoin de comprendre la théorie musicale pour être un joueur efficace, mais cela aidera toujours au moins à comprendre les bases. J’ai donc écrit un livre qui, je crois, contient les bases de la théorie musicale qui peuvent aider l’élève à maîtriser la musique, et peut-être bien plus. “

À l’automne 2019, un forfait de luxe a été publié pour célébrer le titre “Immobilité en mouvement” via Stevelabel personnel de Lumière sans chaleur. Le contenu a apporté une expérience visuelle aux fans bien au-delà de la version originale du DVD qui a capturé sa performance au Club Nokia à Los Angeles le 12 octobre 2012. Ce package de luxe contient des disques 2 Blu-ray, avec deux CD. L’un des disques Blu-ray contient le matériel bonus intitulé “L’espace entre les notes (Tour Mischief)”. C’est un journal vidéo intime et parfois hystériquement édité composé de plus de trois heures et demie de séquences filmées à travers le monde, à la fois sur scène et hors scène. Ce concert spécifique capturé était le 49e spectacle de l’excursion mondiale susmentionnée qui comprenait 253 engagements dans plus de 52 pays et est disponible via Vaiboutique en ligne sur vai.com.

