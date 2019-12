Steven Adler “ pensait à coup sûr '', on lui demanderait de jouer plus de spectacles sur Guns N 'Roses' 'pas dans cette tournée' '

Ancien GUNS N 'ROSES le batteur Steven Adler a récemment été interviewé par Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3. Vous pouvez maintenant écouter le chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

En rejoignant GUNS N 'ROSES à plusieurs spectacles sur la "Pas dans cette vie" tournée en 2016, y compris trois arrêts sur la jambe américaine et un concert à Buenos Aires, Argentine, jouant de la batterie sur "Out Ta Get Me" et "Ma Michelle":

Adler: "C'était tellement incroyable. Je pensais à coup sûr que Axl (Rose) et Sabrer et Duff (McKagan) allaient, «Nous devons apporter Steve plus souvent. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ça va. Comme Freddie Mercury a déclaré: "Un an aimé vaut mieux qu'une vie seule." "

Sur ses luttes bien connues avec la dépendance:

Adler: "Ça craint. Mais c'est la vie. Et je ne suis pas le premier; je ne suis pas le seul (celui à traverser ça). Je n'ai pas inventé cette merde. Malheureusement, je suis né avec ça – qu'est-ce qu'ils – une personnalité addictive. Et j'ai d'autres problèmes, comme des problèmes d'abandon – mon père est parti quand je suis né, donc je ne l'ai jamais connu. Et puis le groupe m'a juste abandonné, et c'était vraiment écrasant. Il y a deux façons dont j'aurais pu aller – j'aurais pu m'améliorer, ce que je faisais avant qu'ils ne le fassent … J'aurais pu m'améliorer ou dépasser les limites. Il y a deux façons d'aller – vers le haut ou vers le bas – et je suis allé beaucoup plus bas. C'était navrant. C'était juste trop – une anxiété et une dépression accablantes, être expulsé comme ça. Et puis j'ai dû les poursuivre, parce qu'ils ont pris tout mon argent et mes redevances. dommage – c'était encore plus difficile. J'aime juste penser aux bons moments que nous avons passés. Je regarde les photos des choses que nous avons faites – même juste pict ures d'entre nous traîner au déjeuner ou au dîner au cours des dernières années. C'est juste agréable de les voir. Et Sabrer sera toujours une partie énorme de ma vie et de mon cœur. Et je l'aime. Et je suis reconnaissant que nous soyons amis. "

S'il se rappelle jamais ses difficultés de dépendance en se regardant quand il a joué dans les deuxième et cinquième saisons de "Celebrity Rehab avec le Dr Drew" et la première saison de spin-off "Maison sobre":

Adler: "Oh, mon Dieu, oui. Je regarde ça. Et ma femme, elle a des vidéos de moi étant un idiot ivre et gâché (rires), et donc je regarde ça et (je vais), 'Oh, ouais. Nous je ne veux plus y retourner. Je le recommande à tous les parents ou à tous les amis. Quiconque a quelqu'un (près d’eux) qui a un problème de dépendance et qui est allé trop loin, vous devez filmer vos proches et les montrer quand ils sont sobres. ça m'ouvre les yeux – c'est brutal. Parce que moi-même, je ne me souviens de rien. Je serais tellement ivre et haut que ce serait une panne d'électricité, et je ne saurais rien. Et puis ma femme me montrerait les vidéos, et Je (j'irais), "Oh, aye yai yai. Nous ne pouvons pas faire ça. Ça ne marche pas. Je suis trop vieux pour cette merde." "

En février 2017, Adler révélé au podcasteur Mitch Lafon qu'il était initialement censé apparaître à plus d'une poignée de spectacles sur le GUNS N 'ROSES trek de retrouvailles. Il a affirmé qu'il s'attendait à jouer tous les "Appetit pour la destruction" matériel pendant toute la tournée, seulement pour être informé qu'il était sorti après s'être blessé au dos pendant les répétitions.

La spéculation était répandue que Adler participerait à au moins une partie de la tournée de réunion depuis PISTOLETS l’a officialisé en janvier 2016. Le PISTOLETS batteur depuis plusieurs années a été Frank Ferrer, qui fait également partie de la gamme actuelle.

Steven a passé les derniers mois à jouer des spectacles sporadiques avec L'APPÉTIT D'ADLER, avec également Ariel Kamin, le chanteur argentin GN'R groupe hommage VIEILLE FRIPOUILLE, plus des guitaristes Michael Thomas et Alistair Jameset bassiste Tanya O Callaghan.

GUNS N 'ROSES a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012. Adler, Sabrer, Duff McKagan et Matt Sorum assisté à la cérémonie, tandis que Rose et ancien guitariste Izzy Stradlin resté à la maison.



