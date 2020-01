Steven Tyler célèbre la troisième soirée annuelle de présentation des Grammy Awards au profit de Janie’s Fund

Hier soir, légende de la musique emblématique et humanitaire Steven Tyler a célébré sa troisième année Soirée de visionnement des Grammy Awards bénéficier Fonds de Janie avec plus de 500 amis et supporters au Raleigh Studios Hollywood. Hébergé par Terry Crews, le gala exclusif a présenté en direct la 62e conférence annuelle Grammy Awards télédiffusion, dîner de trois plats par Crumble Catering, et performance par un chanteur, interprète et auteur-compositeur multi-platine Gavin DeGraw.

Célébrités supplémentaires, invités VIP et Fonds de Janie partisans présents inclus Abbie Cornish (actrice), Nathalie Emmanuel (actrice), Kelsey Grammer (acteur), Lola Lennox (auteur-compositeur-interprète), Jason Lewis (acteur), Justine Lupe (actrice), Teddi Mellencamp (“Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills”), Haley Reinhart (artiste d’enregistrement), Hilary Roberts (artiste d’enregistrement), Stassi Schroeder et Beau Clark (“Règles Vanderpump”), Sydney Sweeney (actrice), LES STRUTS (les musiciens), Maria Conchita Alonso (actrice), Juanita Arias (actrice), Nuno Bettencourt (artiste d’enregistrement), Rosa Blasi (actrice), Camila Coelho (influenceur), Kristin Dattilo (actrice), Drew Dolan (artiste d’enregistrement), Jessica Hart (modèle), Manuela Frey (modèle), Jazmin Grimaldi & Ian Mellencamp (artiste d’enregistrement), Nikki Lund (designer), Brittney Palmer (artiste / UFC), Braeden Wright (modèle) et plus.

Au début du gala, l’hôte Terry Crews a souhaité la bienvenue aux participants et a rendu hommage à les Lakers de Los Angeles icône Kobe Bryant, déclarant: “Je tiens à saluer respectueusement les événements tragiques qui se sont produits ici ce matin avec Kobe Bryant et sa famille, et les autres qui ont subi cet horrible et horrible accident d’hélicoptère. Je suis en deuil. Je suis sûr que tout le monde ici ressent la douleur. Je suis père, j’ai des filles et je ne peux qu’imaginer la douleur que vivent les familles en ce moment. “

La soirée comprenait des animations par le maître mentaliste Lior Suchard, et le Villages de jeunes Groupe de percussions africains qui comprenait les filles soutenues par Fonds de Janie. Le conférencier d’honneur de la soirée était Jennifer Rhodes qui a partagé son histoire personnelle d’abus et les avantages de Villages de jeunes et Fonds de Janie programmes. Actrice Kristin Dattilo, qui a joué Janie dans le “Janie a un flingue” vidéo de musique, a parlé de faire partie de la vidéo musicale emblématique et de l’importance de cette vidéo pour donner la parole aux sans voix.

Steven Tyler retourné à la scène de gala après avoir joué au Grammy Awards avec AEROSMITH et RUN DMC. Le groupe a récemment été honoré comme la personne de l’année MusiCares 2020 pour leurs efforts philanthropiques considérables sur cinq décennies et leur impact indéniable sur l’histoire de la musique américaine. Tyler aidé à lancer la vente aux enchères en direct menée par Alexander Gilkes. La vente aux enchères comprenait des articles exclusifs, dont des M. Brainwash, Sans s’excuser, Emmanuelle Rybojad et Brittany Palmer, Steven Tyler portrait par Christopher Makos, sculpture d’éléphant par Hacer, Bouddha punk sculpture par Metis Atash, John Lennon photographie de Bob Gruen, Steven Tyler‘s Dirico Pro Street Roadster, un VIP européen AEROSMITH expérience, déjeuner et promenade en bateau avec un entrepreneur et un philanthrope John Paul DeJoria, séjour de cinq nuits au G Clef Ranch à Somers, Montana, et plus encore.

La soirée a été couronnée par une performance surprise de Gavin DeGraw qui a joué “Char”, “Amoureux d’une fille”, “Je ne veux pas être”, et plus. L’ensemble a également présenté Nuno Bettencourt à la basse et Luke Spiller de LES STRUTS. Dû à des circonstances imprévues, Pitbull n’a pas pu se rendre à Los Angeles pour sa performance prévue.

Découvrez les photos de l’événement à ..

Le troisième événement annuel a permis de recueillir plus de 2,4 millions de dollars pour Fonds de Janie, une initiative philanthropique créée par Steven Tyler en partenariat avec Villages de jeunes, l’un des principaux organismes sans but lucratif aux États-Unis, pour apporter espoir et guérison aux filles qui ont subi des traumatismes d’abus et de négligence. Tyler a d’abord donné la parole à cette cause avec son coup “Janie a un flingue”, qui célèbre maintenant son 30e anniversaire. Depuis le lancement en novembre 2015 de Fonds de Janie, l’organisation a construit une communauté de plus de 70 000 sympathisants pour recueillir plus de 7,5 millions de dollars, offrant plus de 167 000 jours de conseils et de soins en cas de traumatisme à plus de 1 200 filles, y compris 30 filles qui reçoivent des services thérapeutiques quotidiens dans les maisons Janie à Memphis, Tennessee et Douglasville, Géorgie.