Steven Tyler et Joe Perry d’Aerosmith: ‘Pop! Les figurines Rocks de Funko à venir

La célèbre entreprise de collection de vinyles Funko – mieux connu pour sa grosse tête Pop! chiffres – a uni ses forces avec AEROSMITHc’est Steven Tyler et Joe Perry. La collaboration des légendaires rockers du Massachusetts avec Funko a été annoncé sur le site Web de la société et devrait être disponible en mai.

D’autres artistes qui ont obtenu le Pop! Rochers le traitement dans le passé comprend BAISER, IRON MAIDEN, METALLICA, GUNS N ‘ROSES, AC DC, Ozzy Osbourne, DEF LEPPARD et Rob Zombie.

UNE Funko vinyle Pop! figure, ou populairement connu comme un “Pop!“, est soigneusement emballé à l’intérieur d’une boîte avec un devant transparent. La figurine est en vinyle et peut venir comme un bobblehead.

Funko a rapporté que ces figurines avaient augmenté ses ventes de 38% au deuxième trimestre de 2019. Les ventes internationales ont grimpé de 65% à 68,5 millions de dollars, tandis que les revenus américains ont augmenté de 26% à 122,7 millions de dollars.

Basée à Everett, Washington, Funko est une société leader de produits de consommation de la culture pop. Funko conçoit, achète et distribue des produits sous licence de la culture pop dans plusieurs catégories, y compris des figurines en vinyle, des jouets d’action, des peluches, des vêtements, des articles ménagers et des accessoires pour les consommateurs qui recherchent des moyens tangibles de se connecter avec leurs marques et personnages préférés de la culture pop.

Voir ce post sur Instagram

Au cas où vous l’auriez manqué: Pop! Rocks – Aerosmith https://www.funko.com/products @aerosmith @iamstevent @joeperryofficial @epicrights #Aerosmith #Funko #Pop #FunkoPop

Un message partagé par Funko (@originalfunko) le 28 février 2020 à 9h00 PST

