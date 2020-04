Steven Van Zandt lance le salon «The Qoolest Quarantine Qollection»

Steven Van Zandt vient d’annoncer une nouvelle série spéciale pour sa radio «Little Steven’s Underground Garage» appelée The Qoolest Quarantine Qollection. Afin de divertir les auditeurs à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus, l’émission diffusera des images d’entrevues des archives de l’émission, mettant en vedette certains des plus grands noms de la musique et du divertissement, y compris Keith Richards, l’auteur-compositeur-interprète Lesley Gore et le créateur des sopranos, David Chasse. L’émission, qui peut être entendue à la fois sur la chaîne SiriusXM du “garage souterrain” et sur l’émission diffusée à la radio terrestre, sera lancée le vendredi 3 avril avec une interview en trois parties avec Bruce Springsteen, le compagnon de longue date de Van Zandt sur E-Street.

L’émission sera présentée à Van Zandt, sous le pseudonyme de «Trenton Quarantino» – un nom qui rend hommage à la fois à ses racines du New Jersey et à son amour pour les films de Quentin Tarantino. Outre les artistes énumérés ci-dessus, les auditeurs peuvent également attendre avec impatience des images d’interviews d’icônes telles que Ray Davies de The Kinks, l’acteur et musicien Jack Black, Ringo Starr, Peter Wolf et Darlene Love.

Depuis son lancement en 2003, “Little Steven’s Underground Garage” a mis en lumière le genre du garage rock, et propose un mélange de musique ancienne et nouvelle – des groupes passionnants et prometteurs aux actes pionniers qui les ont inspirés. Van Zandt, qui considère le rock’n’roll comme une progression continue depuis les années 50, joue une variété de musique fondamentale – mélangeant des artistes de blues du milieu du siècle avec des psychédéliques et des groupes de filles avec du punk.

En plus de revisiter près de deux décennies d’entretiens avec d’autres artistes, Van Zandt a également repensé à son propre travail de musicien solo. Le Rock and Roll Hall of Famer a récemment publié la collection de coffrets, RockNRoll Rebel – Les premiers travaux, qui couvre tous les disques solo de Van Zandt, sortis entre 1982 et 1999. L’ensemble en édition limitée présente également un trésor de raretés, y compris des démos inédites, des faces B, des répétitions, des sorties, des singles et des performances live.

Écoutez le meilleur de Little Steven sur Apple Music et Spotify.