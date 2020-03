Steven Wilson annonce un nouvel album, The Future Bites

Steven Wilson a annoncé que son nouvel album The Future Bites sortira via Caroline International le 12 juin. Le premier morceau extrait de l’album – le tour de force de dix minutes de Giorgio Moroder, «Personal Shopper» – est maintenant disponible et vous pouvez le consulter ci-dessous.

The Future Bites est décrit comme «une exploration de la façon dont le cerveau humain a évolué à l’ère d’Internet. En plus d’être le sixième album de Steven Wilson, The Future Bites est également un portail en ligne vers un monde de conception de haut niveau conçu sur mesure pour le consommateur ultra-moderne. “

Là où To’s Bone 2017 a confronté les problèmes mondiaux émergents de la post-vérité et des fausses nouvelles, The Future Bites place l’auditeur dans un monde de dépendances du 21e siècle. C’est un endroit où des expériences en cours et très publiques ont constamment lieu sur les effets de la technologie naissante sur nos vies. De la thérapie au détail incontrôlée, des médias sociaux manipulateurs et de la perte d’individualité, The Future Bites est moins une vision sombre d’une dystopie qui approche, plus une lecture curieuse de l’ici et maintenant.

L’album a été enregistré à Londres et coproduit par David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything) et Steven Wilson.

En ligne, The Future Bites est une porte ouverte sur un monde de pouvoir d’achat où tout est commercialisable et rien n’est trop aléatoire pour être mis en vente. Inspiré par des artefacts remarquables du 21e siècle comme le bloc de céramique Virgil Abloh et l’oxygène canadien en conserve Vitality Air, The Future Bites est un univers de consommation entièrement conçu (construit en collaboration avec Baby et Crystal Spotlight) qui a été conçu pour être accessible et addictif à tous, du fan occasionnel au collectionneur hardcore.

Steven Wilson joue deux spectacles britanniques annoncés à l’automne à la Nottingham Arena (jeudi 17 septembre) et à Londres O2 (samedi 19 septembre). Ce sont ses plus gros titres à ce jour.

To The Bone de Steven Wilson, classé n ° 3 au Royaume-Uni (retenu uniquement par Ed Sheeran et Elvis Presley). Le disque a été décrit par Mojo comme «presque parfait… flash et flamboyant avec de grandes mélodies amoureusement conçues» et par Q comme «un éclat pop merveilleusement exécuté». La tournée suivante a joué devant plus d’un quart de million de personnes lors de 145 spectacles dans 33 pays et sa première au Royaume-Uni. depuis la vente de trois spectacles au Royal Albert Hall en mars 2018, qui ont été capturés pour la version Home Invasion de BluRay.

The Future Bites sort le 12 juin. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et pré-commandez-la ici.

The Future Bites:

«Unself»

‘Soi’

«King Ghost»

“12 choses que j’ai oubliées”

«Eminent Sleaze»

«Personal Shopper»

«Homme du peuple»

‘Disciple’

“N’importe qui sauf moi”