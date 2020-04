Steven Wilson Nouvel album The Future Bites retardé jusqu’en janvier 2021

Steven Wilson a retardé la date de sortie de son nouvel album studio, The Future Bites. Le suivi très attendu de To The Bone en 2017 devait être lancé le 12 juin par le biais de Caroline International, mais en raison des défis actuels auxquels est confrontée l’industrie de la musique au milieu de la pandémie de coronavirus, elle apparaîtra désormais l’année prochaine le 29 janvier.

Wilson a déclaré dans un communiqué: «Comme pour beaucoup de mes albums, The Future Bites ne concerne pas seulement la musique, c’est un projet de haut concept qui implique la conception, les illustrations, la vidéo et une production de tournée, le tout à une échelle plus grande que tout ce que je ai essayé auparavant.

“Cependant, en raison de la pandémie, il existe des défis sans précédent, allant des problèmes de fabrication – en particulier en ce qui concerne l’édition de luxe élaborée – et l’incertitude qui frappe les magasins de disques car le coronavirus les oblige à fermer leurs portes, à l’impossibilité de tirer sur la plupart des matériel vidéo que j’ai prévu.

“C’est donc le cœur très lourd que j’ai retardé à contrecœur la sortie de The Future Bites jusqu’à ce que tout se passe comme prévu. Ce sera maintenant janvier de l’année prochaine, avec de nouvelles musiques et vidéos qui recommenceront à être publiées vers octobre.

«En attendant, la page de précommande des différentes éditions de l’album restera en ligne. Moi-même, la direction, l’agent et les promoteurs surveillent la situation concernant les spectacles en direct prévus pour cet automne. Si les événements devaient changer, nous informerions tout le monde dès que nous le ferions. »

Wilson a ajouté: «Je comprends que cela peut être une nouvelle décevante, et pour personne plus que moi, croyez-moi. J’ai travaillé sur la musique et le fond de ce projet au cours des deux dernières années et j’ai été ravi de pouvoir enfin le lancer.

«La réponse à [the album’s first single] «Personal Shopper» le mois dernier a été phénoménal, et j’avais hâte d’en dévoiler plus au cours des prochains mois dans la préparation de la sortie de l’album. Mais hélas, en raison des circonstances actuelles, ce ne devait pas être le cas.

«J’envoie sincèrement à tous ceux qui lisent un message de bonne santé, et j’espère qu’un jour, dans un avenir pas trop lointain, nous pourrons à nouveau nous concentrer sur des choses comme la musique qui, même si elle n’est pas strictement essentielle, semble en quelque sorte rendre la vie plus agréable. digne d’intérêt.”

The Future Bites a été enregistré à Londres et coproduit par Wilson et David Kosten, tandis que Wilson – en collaboration avec Baby et Crystal Spotlight – a créé une boutique en ligne conçue pour être «accessible et addictive pour tous, du fan occasionnel au collectionneur hardcore. “

The Future Bites est sorti le 29 janvier et peut être précommandé ici.