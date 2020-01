Stevie Wonder aide à créer Martin Luther King Day

Seule une poignée d’artistes ont le magnétisme culturel qui permet à leur travail d’avoir un impact sur nos vies, même au-delà de leur zone de confort musical. C’était Stevie WonderComposition et libération de ‘Bon anniversaire,’ et sa campagne infatigable, qui a conduit directement à l’enchâssement du Dr Martin Luther King, Jr. Day, observé aux États-Unis pour la première fois en janvier 1986 et depuis lors.

L’idée d’une fête nationale pour marquer l’anniversaire du 15 janvier du grand militant des droits civiques prenait de l’ampleur peu après l’assassinat choquant du Dr King en 1968. Plusieurs États ont décrété des vacances le jour de son anniversaire dans les années 1970, notamment l’Illinois, le Connecticut et le Massachusetts , mais le Congrès a arrêté de passer une journée nationale dans la loi. En novembre 1979, malgré l’approbation du président Jimmy Carter, le King Holiday Bill fut rejeté par cinq voix.

Comme le professeur et auteur James Honey, un expert de l’activiste, l’a déclaré à USA Today en 2016: «Ce fut la première fête autour d’une personnalité nationale qui n’est pas président et qui est afro-américaine. Beaucoup au Congrès ne voulaient pas reconnaître un Afro-américain qui était considéré comme un fauteur de troubles par certains à son époque. »Mais malgré de nombreux revers, l’idée de la fête a refusé de disparaître, défendue avec véhémence par la veuve du roi, Coretta King Scott.

Après la défaite du projet de loi en 1979, Wonder a écrit «Happy Birthday» et l’a inclus dans son album Hotter Than July de 1980. La superstar de Motown a tenu la conférence de presse du Rally for Peace en 1981, lorsque le titre est sorti en single. Ironiquement peut-être pour une chanson à la tête d’une campagne américaine, elle a connu son plus grand succès international, grimpant au n ° 2 au Royaume-Uni.

Fin 1983, les souhaits de Stevie et Coretta ont été exaucés. Le président Ronald Reagan a approuvé la fête, qui doit être observée le troisième lundi de janvier de chaque année. Le 20 janvier 1986, alors que les Américains observaient l’anniversaire du grand homme avec des vacances en son nom, Martin Luther King, Jr. Day a été célébré pour la première fois, et Wonder a titré un grand concert pour marquer l’occasion.

Cette première journée MLK a également été observée, comme le rapporte le magazine Time, avec des veillées aux chandelles, des concerts, des lectures, des enseignements et des services religieux à travers les États-Unis, “des occasions de rappeler l’une des époques les plus douloureuses et dramatiques de l’histoire américaine”.

Comme Stevie l’avait écrit dans les paroles: “Je n’ai jamais compris / Comment un homme qui est mort pour de bon / Ne pourrait pas avoir un jour qui serait / Être mis de côté pour sa reconnaissance.”

“Joyeux anniversaire” est sur Hotter Than July, qui peut être acheté ici.

