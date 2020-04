Sting et The Roots jouent “Ne vous tenez pas si près de moi” sur “Fallon”

Hier soir, Sting était l’invité musical de l’édition «At Home» de The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Pour aider à promouvoir la distanciation sociale, l’ancien chanteur de The Police a réalisé une interprétation inspirée de la chanson à succès du groupe en 1980, ‘Don’t Stand So Close To Me’. Fallon s’est joint au chant, tandis que The Roots a joué un éventail d’instruments traditionnels et pas si traditionnels que l’on trouve chez soi.

Sting a lancé le «Quarantine Remix» de la chanson en occupant un shaker, avant de se lancer dans la basse. Un Fallon visiblement ravi a soutenu Sting avec des harmonies et des mouvements de danse impressionnants. The Roots a soutenu le duo avec une variété d’instruments. Questlove a maintenu le rythme avec une paire de ciseaux, et plus tard quelques fourchettes, tandis que Black Thought a pincé une épingle à cheveux. Kamal Gray, quant à lui, qui dirige normalement les claviers, a choisi d’utiliser un jeu de Connect Four comme outil de percussion très efficace. Stro Elliot a joué un couvercle avec des cuillères en bois, tandis que le trompettiste Dave Guy a gardé le rythme avec une paire de baskets. Ian Hendrickson-Smith, qui joue généralement de la flûte et du saxophone, a plutôt joué un coussin.

Des instruments plus traditionnels ont été couverts par James Poysner sur la mélodica, Captain Kirk Douglas sur le ukulélé, Mark Kelley à la basse et Tuba Gooding, Jr. (alias Damon Bryson) sur, bien sûr, le tuba.

Initialement sorti en septembre 1980, ‘Don’t Stand So Close To Me’ était le premier single du troisième album studio de The Police, Zenyattà Mondatta. La chanson a valu au groupe un Grammy Award pour la meilleure performance rock par un duo ou un groupe avec Vocal, et a atteint le n ° 1 dans les charts pop britanniques. La chanson est devenue le single le plus vendu de 1980 au Royaume-Uni, tandis qu’aux États-Unis, «Don’t Stand So Close To Me» a culminé au n ° 10 sur le Billboard Hot 100. En 1986, la police a revisité le chanson, enregistrant un arrangement plus lent et plus maussade du morceau, et le libérant sur leur compilation, Every Breath You Take: The Singles. Deux décennies plus tard, le casting de Glee a couvert la chanson et l’a incluse dans leur deuxième album de bande originale, Glee: The Music, Volume 2.

Plus récemment, Sting a revu son vaste catalogue de tubes pour son nouvel album, Mes chansons. Retravaillant sa musique avec un accent contemporain, Sting a couvert des classiques bien-aimés comme «Every Breath You Take», «Can’t Stand Losing You», «Fields Of Gold» et «Desert Rose».

Écoutez le meilleur de Sting sur Apple Music et Spotify.