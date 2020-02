Stitched Up Heart voulait «essayer quelque chose de nouveau» avec la sortie de l’album «Darkness»

COEUR COUTURÉ frontwoman Alecia “Mixi” Demner a parlé à That Just Happened de la décision du groupe de sortir une nouvelle chanson toutes les quelques semaines jusqu’à son nouvel album complet, “Obscurité”, arrive enfin le 13 mars via Un autre siècle.

“Nous essayions quelque chose de nouveau, parce que lorsque vous sortez un album, vous donnez à tout le monde tout ce que vous avez en même temps, et puis il n’y a rien de nouveau pendant encore deux ans ou quelque chose”, a-t-elle déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “Nous avons donc décidé d’essayer cet effet de cascade, je suppose que vous pourriez dire, et de donner à quelqu’un un avant-goût de quelque chose chaque mois. Et puis, parfois, comme, les pré-commandes sont sorties, et ensuite vous obtenez deux chansons avec, puis l’album sortira dans son intégralité. Donc, en ce moment, nous faisons les pré-commandes pour cela. Mais, oui, nous l’essayons, nous construisons des flux, car tout est principalement diffusé en ce moment, et pas trop les gens achètent des albums. J’espère que les gens achèteront notre album – ce serait rad – mais de toute façon, nos numéros de streaming ont augmenté, et ça a été bon. “

On lui a demandé comment elle avait décidé de sortir quelles chansons et quand, Demner a répondu: “Je ne suis même pas venu avec [the order], pour être honnête. Nous avons beaucoup de gens qui aident – toute une équipe de personnes; il y a, par exemple, neuf personnes qui travaillent derrière tout cela – et ils ont dressé la liste et ils ont demandé si cela nous plaisait. Et j’y réfléchissais lyriquement, et le tout se déroulait parfaitement. Je n’ai même pas eu de modifications dessus. Je me disais simplement: «J’aime vraiment comment cela se déroule». Cela donne à chacun un peu de quelque chose de différent presque à chaque fois, et il permet aux chansons plus lourdes de couler avec les chansons plus douces. “

“Obscurité” propose des pistes déjà publiées telles que “Perdu” (avec Sully Erna de GODSMACK), “Obscurité”, “Problèmes”, “Des os”, “Halo tordu”, “Roses mortes”, “Cette peau”, et leur dernier clip et single “Guerrier”. Le LP a été produit par DU PREMIER AU DERNIER chanteur / guitariste Matt Good (producteur de DEMANDER ALEXANDRIE et HOLLYWOOD UNDEAD) et est disponible à l’achat dans divers CD, vinyles et lots de marchandises exclusivement sur CenturyMedia.store. Les bundles comprennent un “Obscurité” t-shirt, pull à capuche avec logo, bonnet à logo et signé “Obscurité” affiches lithographiques (limitées à 200). COEUR COUTURÉ également en partenariat avec Guitares 4 vétérinaires pour sortir une édition limitée “Guerrier” ensemble de t-shirt et de téléchargement numérique. Une partie du produit sera reversée au but non lucratif.

COEUR COUTURÉ se joindra Sebastian Bach comme soutien direct pour sa tournée nord-américaine de printemps, faisant des arrêts en cours de route dans les grands festivals de rock tels que Épicentre, Bienvenue à Rockville, Rock Fest et plus.



