CONFITURE DE PERLES guitariste Stone Gossard a parlé du prochain album du groupe, “Gigaton”, dans une nouvelle interview avec Zane Lowe sur Beats 1 radio. Un jour après CONFITURE DE PERLES partagé “Danse des voyants”, le premier single et la vidéo du disque, Gossard a déclaré que la piste représente “le bord extérieur de quelque chose que nous n’avons pas essayé auparavant, une nouvelle façon de configurer notre type de talents collaboratifs.” Mais il a poursuivi en disant que les fans ne devraient pas s’attendre à ce que le reste du disque suive le même chemin musical.

“Il y a certainement des chansons de rock vraiment directes”, a-t-il dit, selon Rolling Stone. “Il y a des ballades très simples et très simples. C’est tout, je pense. Et c’est vraiment nous. Nous l’avons vraiment fait par nous-mêmes.[[Eddie Vedder]a fait un excellent travail. Il y avait une pile de chansons et il a en quelque sorte pris et vraiment, vraiment, au cours des deux derniers mois, mixé et en quelque sorte sélectionné les morceaux qui allaient vraiment être spéciaux. Et il a fait un excellent travail pour faire ressortir les personnalités de tout le monde. C’était probablement différent de ce que n’importe lequel d’entre nous aurait fait individuellement, mais cela reflète vraiment, je pense, l’esprit du groupe. “

Gossard également discuté des significations parfois abstraites et métaphoriques Vedder imprime dans le nouveau CONFITURE DE PERLES Chansons. “Il ne va pas sortir et dire exactement dans une sorte de langage très simple peut-être ce que vous pourriez penser après avoir lu le journal,” Pierre m’a dit. “Mais je pense que son mysticisme et sa façon d’utiliser les mots, l’art et la musique sont une sorte de tonique puissant. Je pense que tout cela continuera à être un message plein d’espoir et beau mais parfois tragique.”

“Gigaton” arrive le 27 mars et est CONFITURE DE PERLESpremier album studio depuis 2013 Grammy-gagnant “Éclair”. En soutien de “Gigaton”, CONFITURE DE PERLES entamera sa première étape de tournée nord-américaine en mars et avril, qui débutera le 18 mars à Toronto.



