Stone Sour publie une version de démonstration de la chanson «Idle Hands»

SOURCE DE PIERRE a sorti une version démo de la chanson “Mains oisives”. Le morceau est apparu à l’origine sur le premier album éponyme du groupe, sorti en 2002.

Dans une déclaration accompagnant le Youtube sortie de la démo, SOURCE DE PIERRE guitariste Josh Rand a écrit: “En 1995, j’étais découragé par où je pensais que l’industrie de la musique allait. J’ai décidé d’arrêter de jouer de la guitare et de poursuivre d’autres intérêts (arena football) pour les prochaines années. Puis en 1998, j’ai vraiment mal à la cheville, a donc subi une intervention chirurgicale et pouvait à peine marcher pendant environ les 4 prochaines années. Cela a mis fin à mes rêves athlétiques et j’ai recommencé à jouer de la guitare. Ce qui nous amène à cette chanson suivante «Mains oisives», la 1ère chanson que j’ai écrite quand j’ai repris la guitare. Enregistré en 2000 pour les démos de Project X, et plus tard il est devenu connu sous le nom de [singer] Coreyc’est[[Taylor]meilleure danse interprétative. “

Rand a récemment déclaré qu’il n’avait «aucune idée» SOURCE DE PIERRE sortira un nouvel album studio. Interrogé dans une interview avec Guitar World si le groupe a commencé à travailler sur un suivi de 2017 “Hydrograd”, Rand a répondu: “Pour être honnête, le groupe est en pause en ce moment sans calendrier de retour. C’est un mélange de besoin d’une pause, plus Corey veut faire un album solo, donc je ne sais pas quand il y aura de nouveaux SOURCE DE PIERRE la musique.”

Rand a laissé entendre que le groupe sortira quelque chose l’été prochain dont il ne peut pas encore parler, mais a également dit Le pouls de la radio il travaille sur un autre projet pour garder les fans heureux pendant la pause. “J’archive comme tout ce que nous avons fait, donc en commençant par le haut de [2020], chaque semaine, je vais sortir une démo ou une version alternative d’une chanson, à partir du tout début. Et puis tout au long de l’année nous permettra de «Hydrograd». Je suis donc très excité à ce sujet. “

SOURCE DE PIERRE a été hors de la route et hors de vue depuis l’achèvement du cycle de tournée pour son LP 2017 “Hydrograd”. Taylor a travaillé avec NŒUD COULANT depuis lors, enregistrant et actuellement en tournée derrière le sixième effort de ce groupe, “Nous ne sommes pas votre genre”. Rand fait actuellement la promotion SOURCE DE PIERREest le nouvel album live, “Bonjour, vous bâtards: vivez à Reno”, qui est sorti le 13 décembre.

Taylor a également récemment dit WhatCulture qu’il a déjà écrit 26 chansons pour son album solo de longue date, qu’il a laissé entendre au fil des ans.



