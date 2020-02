‘Stonedhenge’: dix ans après le monument à la fin des années 1960

L’année 1969 est entrée dans l’histoire des favoris du blues-rock britannique, Ten Years After, comme celle dans laquelle ils ont percé en Amérique au Woodstock Festival. Mais c’est aussi la période durant laquelle ils ont marqué deux de leurs quatre albums parmi les dix premiers au Royaume-Uni. Le premier de ceux qui a été dressé le 22 février 1969, avec un titre qui pourrait, selon vous, refléter l’ambiance de l’époque: Stonedhenge.

TYA avait fait leur enregistrement, et la carte britannique, débuté en 1968 avec Undead, un album enregistré au célèbre club de jazz de Londres Klooks Kleek. Pour cela et l’ensemble de suivi, ils ont été jumelés avec le producteur respecté de Decca, et fondateur du label de blues britannique clé Blue Horizon, Mike Vernon.

Ses références incluaient déjà certains des albums les plus importants du boom du blues-rock britannique, comme les Blues Breakers de 1966 de John Mayall et les Bluesbreakers avec Eric Clapton, d’autres albums avec Mayall et de nombreux projets de studio avec Fleetwood Mac, y compris leur premier album éponyme et le suivi de Mr. Wonderful, tous deux en 1968.

La sorcellerie de la guitare d’Alvin Lee

Comme avec Undead, l’ensemble Stonedhenge était une vitrine pour la sorcellerie de la guitare d’Alvin Lee, dans le cadre accompli de la basse de Leo Lyons, des claviers de Chick Churchill et de la batterie de Ric Lee. Il comprenait à la fois des morceaux concis tels que «Sad Song» et «Speed ​​Kills» et des entraînements prolongés tels que «No Title» de huit minutes.

Alors que Undead avait culminé au 26e rang au Royaume-Uni en septembre 1968, la réputation toujours croissante de Dix ans après a vu Stonedhenge s’écraser dans le classement au 6e rang, Diana Ross et les suprêmes Joindre Les tentations a continué au n ° 1. L’album TYA a passé trois semaines consécutives au n ° 6, cartographiant en Amérique le même jour et atteignant le n ° 61 là-bas, alors que leur stock continuait d’augmenter. Six mois plus tard, ils sont allés encore plus haut dans le classement britannique, au n ° 4, avec Sssh, puis ont répété cet exploit sept mois plus tard avec Cricklewood Green.

