Storied Chrysalis Records réapparaît en tant que label de première ligne

Cinquante-deux ans après sa fondation, le légendaire Chrysalis Records refait surface en tant que label de première ligne.

Les responsables de la maison de disques ont annoncé aujourd’hui que leur marque serait relancée dans le cadre d’un accord avec Partisan Records, un label indépendant basé à Brooklyn. Partisan a été fondé en 2007, et sa liste comprend actuellement des groupes indépendants bien connus tels que Cigarettes After Sex, John Grant et Craig Finn, parmi beaucoup d’autres. Les dirigeants de Partisan et de Chrysalis ont signalé que les relations de travail positives de leur entreprise ont fait de ce partenariat une évidence.

De plus, Laura Marling d’Angleterre a été annoncée comme la première signature remaniée de Chrysalis Records. La trentenaire prévoit de sortir son septième album (actuellement sans titre) cette année. En parlant de Marling, le PDG de Chrysalis, Jeremy Lascelles, a déclaré qu’il la considérait comme «l’un des artistes les plus importants de la dernière décennie».

Fondé en 1968, Chrysalis Records est devenu célèbre en tant que siège du groupe de rock britannique Jethro Tull. Au cours des deux décennies suivantes, Billy Idol, The Ramones, Huey Lewis and the News et Blondie, parmi de nombreux autres artistes de premier plan, ont sorti de la musique sous la bannière Chrysalis, et la société britannique s’est imposée comme une organisation indépendante à succès.

En 1990, cependant, la première moitié du label a été vendue à EMI, et la deuxième moitié a suivi en 1991. Le nom de Chrysalis a changé de mains plusieurs fois après le fait, et l’année dernière, l’éditeur indépendant new-yorkais Reservoir a acquis les droits maîtres de Chrysalis dans un accord impliquant Blue Raincoat Music.

Laura Marling se prépare à entamer une tournée solo (elle fait également partie de l’acte en deux morceaux LUMP), qui devrait commencer le 31 mars, avec un concert à Nashville. Marling passera par les États-Unis et le Canada jusqu’au début mai, avant une étape européenne et, enfin, une série de performances dans son Angleterre natale. Les billets sont en vente maintenant, et des arrêts supplémentaires devraient être ajoutés dans les prochains mois.

D’autres signatures de Chrysalis seront dévoilées tout au long de 2020, selon les dirigeants du label.