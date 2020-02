Stormzy se retire des dates de tournée en Asie

En raison des craintes du coronavirus, le rappeur britannique Stormzy a reporté indéfiniment la partie asiatique de son Heavy is the Head Tour.

Le joueur de 26 ans s’est rendu sur Instagram pour révéler la nouvelle, attribuée à “des problèmes de santé et de voyage”. Il a également été indiqué que ces émissions seront honorées, bien que de nouvelles dates – et même une fenêtre possible – n’aient pas été fournies. . Un Stormzy déçu a clôturé le message en promettant aux fans qu’il serait de retour.

Stormzy devait se produire en Malaisie le 20 mars, avant de se rendre à Singapour, au Japon, à Shanghai, à Hong Kong, en Corée du Sud et en Indonésie. Maintenant, le natif de Londres procédera au spectacle prévu le 20 février à Berlin, terminera ses arrêts européens restants et profitera d’une pause prolongée de ses fonctions de tournée officielle jusqu’à se rendre en Océanie en mai.

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que Stormzy, avec Liam Gallagher et Rage Against the Machine, ferait la une des festivals de Reading et de Leeds, qui devraient avoir lieu entre le 28 août et le 30 août.

L’épidémie de coronavirus continue de faire rage. Plus tôt dans la journée, des responsables du gouvernement chinois ont révélé un afflux de nouvelles infections, portant le total (domestique) à plus de 60 000 cas de coronavirus signalés et plusieurs milliers de décès. Cependant, certains ont mis en doute l’authenticité des chiffres fournis par le PCC, qui n’a apparemment pas été en mesure de contrecarrer la progression de la maladie.

Des personnes atteintes de coronavirus ont atterri au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans plusieurs autres pays non asiatiques, et des professionnels de la santé américains ont institué des contrôles obligatoires de la santé des passagers pour tous les vols chinois entrants. De plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suit de près la situation.

Les experts prévoient que le coronavirus survivra tout au long de l’année et dans le futur. Aujourd’hui, des scientifiques californiens employés par Inovio Pharmaceuticals ont annoncé qu’ils avaient produit un vaccin viable. Des tests supplémentaires seront nécessaires, mais les responsables espèrent commencer à administrer l’inoculation dès que possible.