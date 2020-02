Stryper Frontman défend le spectacle de mi-temps du Super Bowl de cette année: C’était «très divertissant à regarder»

STRYPER chanteur Michael Sweet a défendu cette année super Bowl performance à la mi-temps, disant que c’était “assez étonnant” et “très divertissant à regarder.”

Le spectacle de mi-temps de dimanche (2 février) a vu Shakira et Jennifer Lopez faire équipe pour une performance historique qui a honoré la communauté latino-américaine. Shakira a chanté un medley de certaines de ses chansons à succès avant d’échanger avec Jennifer Lopez, qui a dansé et chanté certains de ses classiques. Le dued a ensuite uni ses forces pour mettre fin à la représentation, rejoint par J.Lofille d ‘et un chœur d’ enfants.

Plus tôt dans la journée (lundi 3 février), Sucré a écrit sur ses réseaux sociaux: “Je pensais que la performance à la mi-temps était assez incroyable. Que ce soit votre style de musique ou non, c’était assez productif et très divertissant à regarder. Je ne sais pas pourquoi nous nous sentons obligés de donner commentaires négatifs sur tout ce que nous voyons et ou entendons ces jours-ci, mais je dois dire que le vieux dicton me manque: «si vous n’avez pas quelque chose de gentil à dire, ne dites rien du tout». @jlo et @shakira ont vraiment fait un travail incroyable! L’année prochaine? @stryper performant ‘Hymne de combat’, ‘Dieu’ & «Yahweh» pour que l’Amérique puisse dire “Qui diable sont ces gars?” “

L’automne dernier, Dee Snider claqué le NFL pour ne pas avoir embauché des artistes rock pour se produire au super Bowl, en disant: “Encore une fois, la grande musique lourde qui secoue les stades semaine après semaine, match après match est complètement ignorée. Je suppose que nous ne nous secouons pas assez le cul !!”

le Sœur tordue Le chanteur a ensuite clarifié son point de vue, ajoutant: “Mon point de vue sur cette émission de mi-temps de la @NFL de cette année n’est pas un léger sur @shakira ou @JLo, c’est une frustration de constater que le rock semaine après semaine est le rendez-vous de la musique pendant les jeux, mais n’a aucun respect vient à la super Bowl! Et je ne pense pas être assez populaire pour cette machine à sous. Mais @Metallica … “

Seulement deux super Bowl les artistes de spectacle à la mi-temps se sont rapprochés même à distance du heavy metal: L’OMS en 2010 et AEROSMITH en 2001.

Selon Sportscasting.com, les NFL prend en compte la popularité, le genre musical et la valeur globale des performances des artistes en choisissant les artistes pour le spectacle de la mi-temps. Mais ce n’est pas le NFL qui choisit qui monte sur scène. La ligue propose une liste restreinte, mais les villes hôtes choisissent super Bowl interprètes de mi-temps.



