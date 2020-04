Stryper termine le mixage d’un nouvel album

Hard rockers ouvertement chrétiens STRYPER ont terminé le mixage de leur nouvel album pour une sortie fin 2020 via Frontiers Music Srl.

Vendredi (24 avril), STRYPER chanteur Michael Sweet a écrit sur ses réseaux sociaux: “Je ne pourrais pas être plus heureux de pouvoir dire que le nouvel album de @stryper est officiellement mixé! Il semble tueur! Gros, gros, gras et épicé – attendez de l’entendre! Merci @ dannyb413 pour avoir rendu cela possible et maintenant il passe à @alexsaltz pour être amené à un autre niveau. J’ai déjà 5 favoris qui sont sur la répétition. Je suis presque sûr qu’ils seront aussi les vôtres. Bientôt dans un système près de chez vous – L’attaque Y&B est bien vivante #heavymetalmusic #guitarlove #musicproducer #loudandproud “

La plupart des sessions d’enregistrement pour STRYPERLe nouveau disque a eu lieu à Studios d’enregistrement SpiritHouse à Northampton, Massachusetts avec ingénieur Danny Bernini.

Parmi les pistes qui devraient apparaître sur le LP, “Pour Dieu et Rock & Roll”.

En septembre dernier, Doux Raconté The Metal Voice sur la direction musicale de STRYPERsuivi de 2018 “God Damn Evil”: “Ça va être aligné avec le dernier album, mais en allant un peu plus loin. On va faire des choses où les gens vont l’entendre et dire: ‘Tu dois me plaisanter’, ça va surprendre et choquer les gens dans un très bon sens. Ça va être un album de métal – ça ne va pas être un album de pop ou pop-rock ou glam metal et tous ces termes idiots. Ça va être un album de métal. Et nous allons vraiment retirer certaines choses du chapeau, l’homme, et essayez de faire exploser les esprits. “

Formé il y a 37 ans, STRYPER est le premier groupe de metal ouvertement chrétien à devenir mainstream. Le nom du groupe vient d’Isaïe 53: 5, qui déclare: “Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités: le châtiment de notre paix était sur lui; et avec ses meurtrissures nous sommes guéris.”

STRYPERLes albums de “En enfer avec le diable”, “Deuxième venue”, “Plus d’enfer à payer”, “Déchue” et ce qui précède “God Damn Evil”.

Douxdixième album solo, “Dix”, est sorti en octobre via Rat Pak Records en Amérique du Nord et Frontiers Music Srl en Europe.



Je ne pourrais pas être plus heureux de pouvoir dire que le nouvel album de @stryper est officiellement mixé! Cela semble tueur! Grand gros,… Publié par Michael Sweet le vendredi 24 avril 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).