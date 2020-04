StubHub fait face à un recours collectif pour avoir refusé d’émettre des remboursements

À la fin du mois dernier, Digital Music News a été le premier à signaler que la plate-forme de billetterie StubHub n’offrirait pas aux clients nord-américains des remboursements pour les événements annulés en raison du coronavirus (COVID-19). Maintenant, un acheteur mécontent a déposé un recours collectif contre la société dans le but de récupérer son argent.

Matthew McMillan et son équipe juridique ont déposé la plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Wisconsin. On pouvait s’y attendre, le procès est assez simple. McMillan et ses avocats affirment que StubHub a «cherché à répercuter subrepticement leurs pertes sur leurs clients innocents, aggravant les difficultés financières endurées par les gens à travers le pays» en modifiant leurs politiques et en omettant de distribuer les remboursements.

La plainte a également noté que StubHub avait initialement promis lesdits remboursements (dans le cadre de la garantie «FanProtect») avant de les remplacer par des bons pour 120% du prix d’achat des billets. Ce changement de politique a résulté de la décision de StubHub «de payer les vendeurs de billets avant l’événement[s] », perdant ainsi l’argent transféré à moins que les vendeurs de billets ne puissent être contactés et convaincus de restituer les fonds.

McMillan réside au Wisconsin, et parce que l’argent litigieux «dépasse la somme ou la valeur de 5 000 000 $», implique des personnes de partout aux États-Unis et concerne plusieurs événements au Wisconsin, l’affaire devrait être entendue par le Western District Court, selon le dépôt.

Pour renforcer leur argument, le demandeur et son équipe juridique ont souligné plusieurs autres points importants, notamment le fait que les clients «payant des prix substantiels, souvent au-delà de leur valeur nominale» pour les billets constituent une part importante des activités de StubHub.

En outre, le dossier réintroduit une citation (mal vieillie) que la vice-présidente et avocate générale de StubHub, Stephanie Burns, a présentée à la Chambre des représentants en février: «La garantie FanProtect de StubHub est la marque de fabrique de notre entreprise et pourquoi nous avons gagné la confiance des fans du monde entier. globe.”

Malgré la déclaration ouverte de StubHub sur la pandémie de coronavirus et la réitération de la politique de bons d’achat, peu de clients expriment toujours leur frustration via les médias sociaux. Et au moment d’écrire ces lignes, StubHub n’avait pas traité le procès signalé ci-dessus ni les plaintes continues (et apparemment croissantes) des clients.