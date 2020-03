StubHub n’émettra pas de remboursements aux détenteurs de billets après tout

Après avoir promis de rembourser les événements annulés aux détenteurs de billets au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), la plate-forme de revente de billets StubHub a changé d’avis. Désormais, les fans sont éligibles à recevoir des bons pour 120% du prix qu’ils ont payé pour leurs billets au lieu d’un remboursement traditionnel.

Dans une lettre ouverte publiée le 27 mars, la présidente de StubHub, Sukhinder Singh Cassidy, a réitéré la «garantie FanProtect» de son entreprise, qui fournit les bons susmentionnés lorsqu’un événement est annulé. Cependant, la «mise à jour du coronavirus» a discrètement supprimé l’option de remboursement complet.

De plus, StubHub n’émet aucun remboursement (ou bon) pour les fonctions retardées; les détenteurs de billets sont simplement invités à vendre leurs laissez-passer via le marché de StubHub. Parce qu’un éventail d’artistes et de promoteurs ont provisoirement reporté leurs événements jusqu’à plus tard cette année ou même en 2021 (et peu de fans cherchent à acheter des laissez-passer pour ces spectacles actuellement), peu de participants potentiels se sont retrouvés coincés avec des billets qu’ils vont ne pourra pas échanger de sitôt.

De plus, les coupons de 120% expireront dans 12 mois – un délai potentiellement insuffisant, étant donné que les interdictions de rassemblement et les problèmes de coronavirus empêcheront tous les grands événements sportifs, concerts et festivals de musique d’avoir lieu dans un proche avenir.

Sur les réseaux sociaux, les clients expriment leur frustration face au changement de politique.

Un utilisateur déçu a demandé: «Vous allez perdre des clients avec ce que vous faites maintenant. Est-ce que ça vaut le coup?” Et un autre client mécontent a déclaré: «Remise complète? Tu veux dire comme un crédit? Je ne veux pas de crédit si c’est ce que tu veux dire, j’apprécierais juste mon argent. “

Enfin, une autre affiche Twitter a encore écrit: “Juste le fait qu’ils m’ont dit que si mon concert était annulé, ils me donneraient un CRÉDIT à 120%, ça m’a énervé! Wtf, je veux récupérer mon foutu argent. »

De plus, de nombreux utilisateurs de médias sociaux semblaient ennuyés par la distinction annulation-retard; les artistes ont reporté plusieurs concerts à venir, par exemple, et les détenteurs de tickets StubHub ne sont donc pas en mesure de recevoir un remboursement ou un bon.

La semaine dernière, StubHub a été contraint de mettre en disponibilité une partie importante de son équipe. Ebay’s a finalisé le mois dernier sa vente de la marque de 4 milliards de dollars à Viagogo de Londres.