Sturgill Simpson dit qu’il a «fini» avec Elektra Records

Le dernier album de Sturgill Simpson, SOUND & FURY, sorti en même temps qu’un film d’animation sorti sur Netflix, est sorti l’année dernière via Elektra Records. Dans une nouvelle interview avec Steven Hyden pour Uproxx, Simpson a longuement expliqué qu’il n’était plus intéressé à travailler avec Elektra Records.

Après avoir dit qu’il ne “parlait pas à la maison de disques”, Simpson a laissé entendre que la sortie d’un album et d’un film à gros budget avec une esthétique différente de ses albums précédents aurait pu être une tentative de sortir de son contrat avec le label.

Peut-être que si vous ne voulez plus être sur une maison de disques, vous faites un

enregistrer qu’ils ne peuvent pas commercialiser, puis vous leur faites dépenser un million de dollars

sur un film d’animation et refuser de le promouvoir, et les laisser tenir

cette dette géante non récupérée. Peut-être que les compteurs de haricots feront un

décision pour moi. Je peux recommencer à le faire moi-même mieux que

ils font. C’est ce que j’ai appris. Parce qu’ils ne savent pas ce que

putain à voir avec moi.

Il a ensuite dit: “Je ne vais plus jamais leur donner quoi que ce soit, alors je suppose que j’ai fini.” Simpson a également discuté de son raisonnement pour avoir signé avec Atlantic, le label qui a publié A Sailor’s Guide to Earth en 2016 avant de passer à l’empreinte Elektra. «J’ai été amené à penser que j’avais besoin d’un contrat d’enregistrement alors que je savais que je ne l’avais jamais fait, par certaines personnes qui ne sont même plus dans ma vie, parce qu’elles avaient leurs propres accords de back-channel travaillant en coulisses dont personne ne vous parlait avant l’encre est sèche », a-t-il déclaré. “Donc, ce sont les leçons apprises.”

Lisez l’intégralité de l’interview d’Hyden avec Simpson. Pitchfork a contacté Elektra.

La tournée de Simpson avec Tyler Childers derrière l’album démarre demain.

