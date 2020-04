Sturgill Simpson teste positif pour COVID-19

Sturgill Simspon a été testé positif pour COVID-19, comme le chanteur l’a révélé via un post sur son compte Instagram plus tôt dans la journée. Simpson a déclaré qu’il avait d’abord consulté un médecin le 13 mars, quand il a commencé à ressentir «des douleurs thoraciques, de la fièvre et des niveaux de tension artérielle avant un AVC», mais n’a pu subir de test de dépistage du coronavirus que le 6 avril. Il dit avoir reçu les résultats de le CDC de Nashville le 10 avril.

“Tout ce que je sais, c’est que j’ai ressenti les premiers symptômes il y a un mois, mais je suis toujours positif et contagieux et maintenant en quarantaine dans le dojo jusqu’au 19 avril”, écrit-il. “Mais bon, au moins notre groupe de travail nommé par le gouvernement et dirigé par un homme qui ne croit pas à la science est contre les tests de masse et nous avons maintenant un deuxième groupe de travail en préparation pour” réouvrir l’Amérique pour les affaires “!” Trouvez l’article ci-dessous.

Simpson était en tournée avec Tyler Childers lorsque l’épidémie de coronavirus a entraîné l’annulation de tournées de concerts à travers le monde. Son dernier SOUND & FURY est sorti en octobre.

