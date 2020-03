Styx diffusera le concert québécois 2017 sur YouTube demain

STYX diffusera un concert québécois 2017 demain (samedi 28 mars), avec une introduction du chanteur / guitariste Tommy Shaw, exclusivement sur le groupe Youtube page à partir de 17 h PT / 20 h ET. STYX demande également des dons au groupe Rock To The Rescue organisation.

Il y a deux semaines, STYX reporté une dizaine de spectacles qui devaient avoir lieu entre le 13 mars et le 28 mars dans le sillage de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les nouvelles dates seront annoncées prochainement.

Shaw a récemment dit au “PodKats!” podcast que lui et ses camarades de groupe sont “assez bien dans” le processus d’écriture de chansons pour STYXest le prochain album studio. “Lawrence [[Gowan]viendra à Nashville, et notre producteur, Will Evankovich, nous allons faire des démos d’écriture pour les chansons que nous avons jusqu’à présent et terminer quelques choses “, a-t-il dit.” Pour l’instant, il s’agit simplement de planifier entre les moments où nous sommes sur la route et les temps que nous devons être à la maison. C’est la chose la plus difficile – nous réunir tous ensemble dans une pièce. “

En plus de Shaw, STYXfonctionnalités actuelles de la gamme James “JY” Young (voix, guitares), Lawrence Gowan (voix, claviers), Todd Sucherman (batterie) et Ricky Phillips (basse), avec l’apparence surprise occasionnelle du bassiste original Chuck Panozzo.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).