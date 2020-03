Styx remet à plus tard ses préoccupations concernant les coronavirus

Dans le sillage de la pandémie de coronavirus (COVID-19), STYX a reporté une dizaine de spectacles qui devaient avoir lieu entre le 13 mars et le 28 mars. Les nouvelles dates seront annoncées prochainement.

STYX a annoncé le report dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “En raison des problèmes de santé actuels, le STYX les concerts du 13 au 28 mars sont reportés. Les dates sont en cours de report. Veuillez rester à l’écoute pour une mise à jour. Nous vous remercions de votre soutien continu. “

Un certain nombre d’actes ont annulé ou reporté des tournées dans le monde en raison de l’épidémie en cours, notamment CONFITURE DE PERLES, NŒUD COULANT, TÊTE DE LA MACHINE, OUI, SONS OF APOLLO, BOBINE DE LACUNE et TRIVIUM.

Jusqu’à la semaine dernière, le virus avait principalement touché la scène en direct en Europe et en Asie. Mais avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès aux États-Unis, l’industrie américaine a commencé à voir les effets, avec la Festival de musique et d’arts de Coachella Valley reporté et Sud par sud-ouest annulé.

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 135 000 personnes – dont au moins 1 500 aux États-Unis.



Ventilateurs PSA Styx. Restez en bonne santé et en sécurité. Partagez s’il vous plait. pic.twitter.com/sU9MxBOGlB

– Styx (@STYXtheBand) 12 mars 2020



