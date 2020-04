Styx travaille sur un nouvel album «vraiment intéressant»

STYX bassiste Ricky Phillips a confirmé que le groupe continue d’écrire et d’enregistrer du matériel pour le suivi de “La mission”. Sorti en juin 2017, ce disque a marqué STYXest le premier nouvel album en 14 ans. Il a été enregistré à Blackbird Studios à Nashville, coproduit et co-écrit avec Will Evankovich, un collaborateur de longue date de Tommy Shawest dans le SHAW / BLADES groupe et qui joue aussi avec LA DEVINE QUI.

Demandé par Chasta de San Francisco 107.7 L’os station de radio comment il se tient occupé pendant le temps d’arrêt du coronavirus, Phillips a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Je suis ici [at home in Austin] faire beaucoup de travail, écrire des parties de basse pour des trucs comme Tommy Shaw me l’envoie. Il écrit et travaille à Nashville, où il vit. Et puis il m’envoie des trucs ici, [and] J’y travaille. Finalement, quand nous sortirons tous de nos grottes, nous allons aller dans une pièce et tailler un nouveau disque, ce qui est vraiment intéressant. Et je m’amuse beaucoup. Alors ne te sens pas trop désolé pour moi. Je fais ce que j’aime ici, chez moi. “

A demandé si l’un des nouveaux STYX les chansons ont été inspirées par la crise des coronavirus, Ricky dit: “Eh bien, c’est un peu prophétique, parce que nous avons commencé à écrire ceci avant que tout cela ne tombe, mais il y a deux ou trois chansons qui [I had to ask], ‘Tommy, vous avez écrit ceci avant que cela ne se produise? Je veux dire, on dirait que c’est [inspired by the coronavirus crisis].

“STYX a toujours eu cette façon, dès le début, avant que je sois jamais dans le groupe, évidemment, ils avaient une façon d’avoir ces messages positifs, et cela fait partie de l’attraction “, a-t-il ajouté.

Parlant de la direction musicale globale du nouveau STYX la musique, Ricky a dit: “Le groupe a été si fidèle à … Il y a un disque sur lequel je devrais peut-être leur donner un démérite, mais presque tous les disques, ils ont collé à ce son, au ton, à la voix … Il y a un beaucoup de trucs proggy et beaucoup de signatures bizarres, mais on n’a jamais l’impression d’être dans un cours de théorie musicale, c’est fait de manière très amicale. Et en tant que musicien qui a fait et enregistré avec beaucoup de gens, fait un beaucoup de choses, produit des trucs et écrit des trucs pour diverses personnes, j’ai besoin d’un défi. Et à ce stade de ma vie, je ne pense pas que je serais dans un groupe si j’étais juste en train de donner un coup de pied et de jouer à trois et des chansons à quatre accords. C’est vraiment amusant. “

En plus de Phillips et Shaw, STYXfonctionnalités actuelles de la gamme James “JY” Young (voix, guitares), Lawrence Gowan (voix, claviers), Todd Sucherman (batterie), avec l’apparence surprise occasionnelle du bassiste original Chuck Panozzo.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).