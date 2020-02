Sufjan Stevens annonce un nouvel album avec son beau-père et partage la chanson: écouter

Sufjan Stevens a annoncé un nouvel album collaboratif avec son beau-père Lowell Brams (alias Lowell of Carrie & Lowell). Ça s’appelle Aporia et ça sort le 27 mars sur Asthmatic Kitty, le label que Stevens et Brams ont fondé ensemble. Ci-dessous, découvrez la nouvelle chanson «The Unlimited». Faites défiler vers le bas pour la pochette, la liste des pistes et une liste de chansons qui ont inspiré l’album, mettant en vedette Enya, Boards of Canada, Fennesz, etc.

L’aporie a été enregistrée sur plusieurs années. “Vous savez ce que c’est avec le brouillage”, écrit Stevens dans un communiqué de presse, “quatre-vingt-dix pour cent sont absolument horribles, mais si vous avez la chance, dix pour cent sont magiques. Je n’arrêtais pas de sortir ces petits moments magiques. “Stevens et Brams ont déjà collaboré à Music for Insomnia en 2015.

Aporia:

01 Ousia

02 Ce qu’il faut

03 Déshéritage

04 Agathon

05 Résultat déterminé

06 Misologie

07 Afterworld Alliance

08 Palinodes

09 Nuage reversé

10 vous glorieux

11 Pour Raymond Scott

12 Matronymique

13 Le désert rouge

14 Conciliation

15 Ataraxie

16. The Unlimited

17 The Runaround

18 Montez cette montagne

19 Capitaine Praxis

20 Eudaimonia

21 La bague Lydian

.