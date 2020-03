Sufjan Stevens et Lowell Brams partagent la nouvelle chanson «Climb That Mountain»: écouter

Sufjan Stevens a partagé une nouvelle chanson intitulée «Climb That Mountain» de son prochain album collaboratif Aporia avec son père Lowell Brams. Découvrez-le ci-dessous.

Stevens a déjà partagé les singles d’Aporia «The Unlimited» et «The Runaround». L’album doit sortir le 27 mars (via Asthmatic Kitty). Il a été assemblé à partir de morceaux de jam sessions enregistrés sur plusieurs années au domicile de Stevens à New York.

