Suicidal Tendencies travaille sur une «sortie vinyle Old School» avec des chansons instrumentales

Mike Muir dit ça TENDANCES SUICIDAIRES travaille sur une “version vinyle old-school” avec des chansons instrumentales de ST membres et personnes liées à ST. “

le TENDANCES SUICIDAIRES chanteur a annoncé la nouvelle des plans d’enregistrement du groupe dans un long Facebook poste dans lequel il a également abordé la pandémie actuelle de coronavirus et comment elle a affecté STactivités de tournée pour les prochains mois.

Muir a écrit:

“Bonjour à tous!

“Je n’ai besoin de dire à personne que ce sont des moments fous. Nous allons tous à travers nos propres affaires à notre manière.

“Comme beaucoup d’entre nous sont essentiellement en lock-out, j’espère que nous pourrons tous passer à travers cela avec un peu de raison et de compassion en plus du papier toilette.”

“Bref, mon père aura 91 ans le mois prochain. Il a eu deux opérations à la fin de l’année dernière, puis est tombé et s’est cassé la nuque au début de l’année. Il vient de sortir de l’hôpital et du centre de réadaptation et est de retour à la maison maintenant, mais sachez ce que ce virus peut faire pour lui et ma maman.

“La famille de notre tour manager est en détention en Italie et il ne sait pas quand il pourra les voir.

“J’ai continué à parler des gens avec qui nous travaillons partout dans le monde et de la façon dont ils sont dans le verrouillage de base, mais j’ai décidé d’arrêter et de m’en tenir à cela … vous ne connaissez peut-être pas les gens, mais nous avons tous beaucoup de commun…

“Des amis qui ont des entreprises, ils ne savent pas ce qui va se passer. Des gens sans travail qui ne savent pas combien de temps. Et ainsi de suite. Beaucoup de gens passent par la même chose et d’autres avec des situations uniques qui sont extrêmement difficiles. Et bien sûr, l’inconnu est le plus difficile pour beaucoup d’entre nous.

“Quant au groupe, comme vous le savez, de nombreuses tournées et festivals ont été et seront reportés ou annulés. Les promoteurs se bousculent et nous vous en informerons plus à mesure que nous le découvrirons.

“J’espère que nous passerons tous par là et que nous apprendrons tous quelque chose. Je ne veux pas faire ce qui est bien ou mal ou ce qui devrait faire quoi ou ne pas faire. Dites simplement, soyez en sécurité et faites ce que vous pouvez pour vos proches et quand vous le pouvez pour ceux qui n’en ont pas pour les aider.

“Enfin, étant donné que nous sommes essentiellement en lock-out ici, nous avons discuté de faire certaines choses que nous n’aurions probablement pas ou n’avons pas eu le temps de …

“Ra et je suis entré dans le studio et j’ai fait une nouvelle version de ‘Crier’ de l’album «Freedumb» en espagnol. Étant originaire du Chili, Ra J’étais très fier de cela et étant donné que mon espagnol est ‘no bueno’, j’ai fait de mon mieux et j’espère que cela se passera dans le bon sens. Je sais que c’était bien de «gritarlo», de crier à nouveau mes poumons dans n’importe quelle langue.

“De plus, ils disent qu’il est bon de savoir quand se taire … Et dans le passé, nous avons fait quelques morceaux instrumentaux. Maintenant, nous finissons ceux-ci et nous allons faire une sortie vinyle à l’ancienne avec des chansons de ST membres et personnes liées à ST.

“Ra fait une basse instrumentale de ‘Ça va aller’. Dean Pleasants fait une guitare instrumentale de ‘Ce monde’. Ben Weinman fait une guitare instrumentale de «Happy Never After». Aussi sur Bass, nous avons des pistes instrumentales de Josh Paul, Bubby Lewis et Saya Grey. Tim Stewart et Ricky Tillo de ‘thebandknives“. Plus deux reprises: 22 ci-dessous avec, «Monopole sur la douleur» et Nisha STar Faire ‘Endormi au volant’.

“Ra va faire quelques «interviews» avec toutes les personnes impliquées et obtenir des informations en coulisses. J’espère que vous apprécierez ce projet et nous aurons bientôt plus d’informations.

“Enfin, l’artiste du mois de mars sera Mark Geltch d’Australie. marque a fait le «Le monde est devenu fou» couverture et couverture arrière de «13», etc. marque choisir de faire un design pour ‘Paradis’ hors de l’album «Freedumb». Nous publierons une vidéo qu’il a faite à ce sujet cette semaine, qui comprend une version acoustique de la chanson ‘Paradis’ chanté par Nisha STar et guitare acoustique par Tim Stewart.

“Merci à tous pour le soutien continu.



STay Safe, STay Sane, STay Cyco! “

TENDANCES SUICIDAIRESdernier album, “Toujours Cyco Punk après toutes ces années”, est sorti en septembre 2018. Le LP était un réenregistrement et une réimagination d’un Cyco Miko (Mike Muir) album solo enregistré en 1995, “Lost My Brain! (Encore une fois)”.



