Suicide Silence publie un clip vidéo pour ‘Two Steps’

Titans de métaux extrêmes basés en Californie SUICIDE SILENCE ont sorti le clip officiel de la chanson “Deux étapes”. La piste est tirée du sixième album studio du groupe, “Devenez le chasseur”, le 14 février via Explosion nucléaire. Le disque a été produit par Steve Evetts (LE PLAN D’ÉVASION DE DILLINGER, SEPULTURA, LA HAINE RACE) à La salle Omen et mélangé par Josh Wilbur (TRIVIUM, AGNEAU DE DIEU, GOJIRA). Ted Jensen (PANTERA, DÉFTONES, NŒUD COULANT) a maîtrisé l’album à Sterling Sound Studios à Nashville, Tennessee. L’œuvre de l’album a été créée par Adrian Baxter.

le “Deux étapes” clip a été réalisé par filmé par Kevin Martin et Chris Nuietto et édité par Jerry Clubb.

“Devenez le chasseur” liste des pistes:

01. Fusion



02. Deux étapes



03. Se sentir vivant



04. Aime-moi à mort



05. Dans la clandestinité



06. L’anxiété de la mort



07. Peau tendue



08. La faux



09. Obscène serein



dix. Vallée de la catastrophe



11. Devenez le chasseur

SUICIDE SILENCELe dernier album éponyme est sorti en février 2017 via Nuclear Blast Entertainment. Le CD a été produit par Ross Robinson, qui a déjà travaillé avec KORN, NŒUD COULANT, LIMP BIZKIT et SEPULTURA, entre autres, et a été mélangé par Joe Barresi (KYUSS, MELVINS, OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE).

La controverse sur le son de l’album – avec un style de chant plus mélodique et plus propre, dans la veine d’actes comme DÉFTONES et KORN – a incité un fan mécontent à lancer une pétition pour empêcher le disque de sortir.

SUICIDE SILENCEperformance du salon au salon de décembre 2015 à l’appui de Santé mentale Amérique de Los Angeles (MHLA) à l’Observatoire de Santa Ana est sorti en juillet dernier en tant qu’album “Live & Mental” via Explosion nucléaire.

“Live & Mental” a été produit par le groupe alors que le mixage était géré par Josh Gilbert (WOVENWAR, COMME JE LAISSE MOURIR). Les photos de couverture ont été prises par Jerry John Nicholl.

Crédit photo: Hristo Shindov



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).