Suivez la diffusion en direct du concert «One World: Together At Home»

Bienvenue au plus grand concert de l’histoire: One World Together At Home organisé par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé afin de nous offrir un grand week-end plein de musique, mais aussi de sensibilisation, solidarité et empathie pour accompagner les professionnels de santé qui ont aujourd’hui plus que jamais besoin de nous dans la lutte contre le COVID-19.

Ainsi, à partir de ce moment jusque tard dans la nuit, nous pouvons profiter des présentations de dizaines d’artistes de tous genres, de Lady Gaga, Shawn Mendes, Billie Eilish ou Cris Martin, à des légendes comme Elton John, Paul McCartney et les Rolling Stones.

Un monde: ensemble à la maison Il est important non seulement pour son objectif de soutenir les agents de santé, mais aussi pour offrir un spectacle gratuit à des millions de personnes mises en quarantaine par l’urgence sanitaire de Covid 19.

L’affiche a réuni 150 artistes de différents genres, âges, générations et pays et le concert sera divisé en deux parties: La première sera un marathon de six heures où nous pourrons voir The Killers, Ellie Goulding, Jessie J, Hozier, Sebastián Yatra Sheryl Crow ou Jack Johnson, et plus tard À 19 h, un concert de deux heures commencera, diffusé dans le monde entier, avec Paul McCartney, Elton John et les Rolling Stones en vedette, accompagné de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et Stephen Colbert.

Les rythmes latins seront interprétés par Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta ou J Balvin, tandis que Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish et Lizzo se joindront aux voix d’Andrea Bocelli, Christine et the Queens Alanis Morissette, Chris Martin et Céline Dion.

En outre, il y aura des messages de personnalités telles que David Beckham, Samuel L Jackson, Megan Rapinoe, Matthew McConaughey ou Oprah Winfrey, et bien sûr, nous pourrons également voir des témoignages de professionnels de la santé qui sont en première ligne de bataille face à cette crise.

Alors sans plus attendre, nous quittons la diffusion en ligne de One World: Together At Home