Sully Erna de Godsmack cadeaux le batteur Shannon Larkin A 1964 Chevy Impala pour Noël

Sully Erna avait un cadeau de Noël spécial pour son coéquipier Shannon Larkin cette année: une voiture. le GODSMACK chanteur a posté une vidéo sur Facebook montrant le batteur recevant son nouveau véhicule et tombant presque en larmes.

Au début du clip de cinq minutes, Erna dit au spectateur: “Nous sommes à North Fort Myers, en Floride, sur le point de faire quelque chose de vraiment cool pour mon garçon, mon batteur, Shannon Larkin, que je connais depuis 1987, à l’époque où Shannon était avec WRATHCHILD. Il y a environ quatre ans, il a également décidé d’arrêter de boire et est devenu sobre. Et je voulais faire quelque chose de vraiment cool pour lui cette année pour un cadeau de Noël, mais plus ou moins simplement parce qu’il est l’un de mes meilleurs amis et que je l’aime beaucoup et qu’il est juste un tel amoureux d’un gars.

“Il y a quelque temps, il avait une Chevy Impala de 1964, et il a dû y renoncer en raison de certains problèmes financiers qu’il traversait. Donc cette année, je lui ai acheté une Chevy Impala de 1964. Et plus important encore, j’ai apporté l’amour de sa vie, sa fille et son meilleur ami depuis qu’ils étaient des enfants en bas âge. Cela va tout mettre par-dessus. Donc, nous sommes sur le point de passer en revue la configuration de cette chose, puis nous sommes va le conduire et exécuter en quelque sorte “Operation My 64”. “

Dans une interview de 2017 avec Cryptic Rock, Larkin à propos de son amitié personnelle avec Erna, qu’il a croisé à l’origine avec près de deux décennies avant de rejoindre GODSMACK.

“Je savais[[Souiller]vingt ans, je l’ai rencontré en 1985. Mon groupe WRATHCHILD faisait le circuit du club sur la côte Est. Souiller était un batteur et il jouait dans un groupe… Il avait déménagé de Boston en Caroline du Nord pour rejoindre ce groupe – LEXX LUTHOR ils étaient appelés. [Laughs] Ils ont fini par ouvrir pour WRATHCHILD une nuit en Caroline, et je l’ai rencontré pour la première fois. Il a fini par revenir dans ma chambre d’hôtel et faire la fête toute la nuit, [with] les poussins et tout ça. Nous avons réalisé, wow, quelques-uns de nos tatouages ​​étaient les mêmes, nous étions tous deux batteurs; nous avons cliqué immédiatement. Près de vingt ans auparavant GODSMACK, nous sommes restés amis; des copains qui s’appelleraient, “Hé, je viens à Boston”, ou “Je viens à Caroline”, peu importe. Au fil des ans, il s’est avéré que quand il vivait encore en Caroline, ce groupe sur Records épiques m’a appelé – ils ont été appelés MELIAH RAGE, ils étaient de Boston. Ils m’ont appelé à la recherche d’un batteur et j’ai dit: “ Hé, mec, je connais ce gars Souiller qui joue dans un groupe de reprises. Il est de Boston et c’est un putain de batteur badass. Il s’avère qu’il obtient le concert, revient à Boston pour rejoindre ce groupe sur un label majeur. Alors je l’ai un peu branché à l’époque de sa carrière. Bien sûr, le groupe n’a pas réussi, et il a continué à jouer pour plusieurs autres groupes avant de laisser tomber les baguettes.

“Je veux dire que nous avons aussi établi des corrélations sur tant de choses sur le plan personnel: nous sommes comme des frères d’une autre mère”, a-t-il poursuivi. “Les gens disent ça, mais pour Souiller et moi c’est quelque chose de réel. Nous l’avons toujours remarqué dans les petites choses. Comme s’il recevait un certain tambour ou quelque chose comme ça et m’appelait et disait: “ Mec, je viens de recevoir ce nouveau tambour de caisse claire. ” Je me dis: “Oh mon dieu, je viens de recevoir ça la semaine dernière”, ou peu importe. Tatouages ​​ou autre chose. «Ouais, j’ai ce tatouage» et je me disais «Oh mon dieu, je viens de recevoir ça», tu sais? C’est juste des circonstances folles qui… je crois en la magie, mec. Je crois au karma et je crois au destin. je pense Souiller et j’étais censé faire partie d’un groupe ensemble; dès le premier jour où je l’ai rencontré, j’ai cru cela. Toutes ces années plus tard, il m’a donné mon rêve, mec. Je suis éternellement reconnaissant et je l’aime encore aujourd’hui. “

GODSMACK poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Quand les légendes se lèvent”, sorti en avril 2018. Le disque fait suite à celui de 2014 “1000hp” et était GODSMACKla première version de BMG après sa séparation avec sa maison de longue date, République/Universel.



