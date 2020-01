Sully Erna de Godsmack dit que Neil Peart «était dans un fauteuil roulant et il ne pouvait pas parler» dans les mois précédant sa mort

Dans une interview avec Maîtresse Carrie de la station de radio de Boston WAAF, Sully Erna de GODSMACK ouvert sur le récent décès de Neil Peart et l’impact profond du légendaire SE RUER le batteur a eu son éducation musicale.

Souiller dit (entendre l’audio ci-dessous): “En grandissant, je dirai que[[Neil]était probablement le musicien le plus influent de ma vie. Si ce n’était pas lui et John Bonham [[LED ZEPPELIN]- et Shannon Larkin [[GODSMACK], soit dit en passant – c’est mon «grand trois» [of drum influences]… Honnêtement,[[Peart‘s]technique, ses mains, ses rythmes incroyables, c’est vraiment ce qui m’a mis au diapason pour devenir le batteur que je suis devenu. Entre Bonham et Neil Peart, ce sont les gars. “

Au cours des années, Erna a eu l’occasion “surréaliste” de rencontrer Neil plusieurs fois et devenez “amis” avec lui. “La chanson ‘Sérénité“[de[fromGODSMACKalbum de 2003 «Sans visage»], la plupart des gens ne savaient même pas,[[Neil‘s]livre ‘Cavalier fantôme: [Travels On The Healing Road]” qui est sorti en 2002 sur sa vie, ” Souiller m’a dit. “Et c’est à ce moment-là que je l’ai rencontré pour la première fois. Et depuis, je suis devenu très bon ami avec son assistant et nous avons toujours gardé le contact. Je pense que nous pourrions avoir l’une des dernières interviews à la caméra avec Neil, récemment, quand il a accepté de faire une interview pour le réalisateur de ce long métrage documentaire que nous faisons sur l’histoire de ma vie. Il s’est assis dans tout son entrepôt de tambour et a parlé de moi et Shannonjoue et notre solo de batterie et à quel point il était impressionné par le tout. Et peu de temps après, j’ai entendu dire qu’il était tombé malade. “

Selon Erna, il savait Peartbataille contre le cancer du cerveau “pendant un certain temps”, mais “a été” demandé, par respect pour Neil et l’intimité dans laquelle il aimait vivre, pour ne rien dire. Mais je savais, quand ils mettaient fin au SE RUER tournée, qu’il était malade, ” Souiller revendiqué. “Et puis je le savais, même il y a un an environ, il était en fauteuil roulant et il ne pouvait pas parler. Et cela devenait de plus en plus triste pour moi. Et puis j’ai reçu l’appel il y a quelques jours [letting me know about his death]. Et ils n’étaient pas censés sortir [an official statement about it] jusqu’à [Friday], m’ont-ils dit, alors j’ai juste choisi d’honorer cette demande et de garder la bouche fermée.

“Quand j’ai reçu l’appel, mec, c’était comme si une grande partie de ma vie se terminait là aussi, parce qu’il avait une énorme influence [to me]” Erna ajoutée. “Je ne peux même pas exprimer à quel point ce gars représentait pour moi et à quel point il était une inspiration et une influence sur moi en tant que musicien. Il était l’une des personnes” tout “dans ma vie.”

Erna Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps que la rencontre du SE RUER le batteur a été le point culminant de ses 20 ans comme artiste d’enregistrement. “Pouvoir se rencontrer Neil Peart quelques fois, je n’ai pas eu besoin de rencontrer quelqu’un d’autre après cela “, at-il dit.” Autant j’aime le Steven Tylers et le Joe Perrys et le James Hetfields, vous savez, j’ai quitté l’école à cause de SE RUER. Vraiment, c’est tout ce que j’ai fait c’est que j’ai étudié SE RUER, vous connaissez. Je me suis assis à la maison et attaché sur des écouteurs et j’ai joué «Images animées» et «Sortir… Stage Left» et «Signaux» et tous ces grands albums. “

En 2018, Erna Raconté Rock classique magazine qui SE RUER‘s “Images animées” était l’un des nombreux albums qui ont changé sa vie.

GODSMACK poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Quand les légendes se lèvent”, sorti en avril 2018. Le disque fait suite à celui de 2014 “1000hp” et est la première sortie du groupe à travers BMG après sa séparation avec sa maison de longue date, République/Universel.



