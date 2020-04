Sully Erna, de Godsmack, lancera deux fois par semaine une émission Internet «Hometown Sessions»

GODSMACK chanteur Sully Erna lancera une nouvelle émission Internet deux fois par semaine, “Séances de ville natale”, ce mardi 14 avril à 18 h 00 via sa chaîne YouTube.

Selon Erna, l’édition du mardi de “Séances de ville natale” mettra en vedette “des invités célèbres, des amis musiciens” et des conversations liées à la musique, tandis que les jeudis seront réservés à de “vrais discours” sur la “vraie vie”, avec certains des meilleurs experts parlant de santé mentale, de lutte contre la toxicomanie, la dépression et l’intimidation, entre autres sujets.

Erna a annoncé le lancement de l’émission dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il a écrit: “Oui, je suis finalement devenu fou de convoitise! Donc, si vous avez cherché à sortir avec quelqu’un en plus de vos parents, voici votre chance.

“Mon nouveau spectacle «Séances de ville natale» diffusera ce mardi à 18 heures de chez moi uniquement sur www.YouTube.com/SullyErna. Alors dirigez-vous vers Youtube et abonnez-vous à ma chaîne maintenant!

“Tous les mardis, j’amènerai des invités célèbres, des amis musiciens et je parlerai de tout. Et vous ne savez jamais, vous pouvez même assister à des performances live uniques de temps en temps. Les jeudis seront réservés au” vrai parler “de la” vraie vie ” ‘alors que nous invitons certains des meilleurs experts à parler de santé mentale, de lutte contre la toxicomanie, la dépression, l’intimidation et bien plus encore … Nous vous ouvrirons même les lignes téléphoniques pour répondre à vos questions, partager des conseils ou écoutez simplement vos histoires les plus sincères qui inspireront les autres à se manifester et à raconter les leurs.

“Alors, rejoignez-moi tous les mardis et jeudis à 18h, heure de l’Est. Partagez-les avec vos amis. #Hometownsessions #thescarsfoundation #thegiftofmusic”

GODSMACK le batteur Shannon Larkin a récemment confirmé que le groupe travaille sur du matériel pour le suivi de 2018 “Quand les légendes se lèvent” album.

L’année dernière, GODSMACK a décroché trois singles n ° 1 de “Quand les légendes se lèvent”. La piste du groupe “Sous vos cicatrices” en tête du palmarès radio en juillet, rejoignant les précédents palmarès “Blindé” et le titre coupé. “Blindé” était également la chanson la plus jouée à la radio rock en 2018.

“Quand les légendes se lèvent” est sorti en avril 2018. Le disque fait suite à celui de 2014 “1000hp” et était GODSMACKla première version de BMG après sa séparation avec sa maison de longue date, République/Universel.

GODSMACK passé plus d’un an et demi sur la route, tant en Amérique du Nord qu’en Europe, pour soutenir “Quand les légendes se lèvent”.



