Sully Erna de Godsmack ne serait pas surpris s’il avait déjà contracté Covid 19 et s’en était remis

Le mercredi 8 avril, GODSMACK chanteur Sully Erna a participé à un Facebook Live parler avec iHeartRadio. Vous pouvez maintenant regarder la session de questions-réponses ci-dessous.

Interrogé sur la façon dont il fait face à la vie en quarantaine pendant la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), Erna a dit: “Je dois vous dire, mec, honnêtement, je n’ai pas, depuis le premier jour, avec cette chose fait partie des gens qui se retournent à ce sujet. En même temps, je suis les règles, je suis responsable, parce que je sais que d’autres personnes sont beaucoup plus en danger que moi.

“En fait, je ne serais même pas surpris – je vais vous raconter une petite histoire – si j’ai déjà eu COVID et que je m’en suis remis, parce que du milieu à la fin de février, je suis allé à LA avec ma fille, un couple de ses amis et de ma copine, ce que nous faisons chaque année pour ses vacances de février “, a-t-il poursuivi. “Et deux jours après être descendu de l’avion, j’ai eu cette grippe vraiment bizarre. Et je me souviens qu’elle me semblait étrangère. C’était, comme, ‘Ah, est-ce la grippe ou est-ce des allergies?’ ‘ C’était le corps qui frissonnait, le corps me faisait mal, ça pénétrait dans ma poitrine – j’avais vraiment l’impression que ma poitrine était infectée. Je toussais, toussais, toussais – toux sèche. je n’ai tout simplement pas eu l’essoufflement, mais je suppose que puisque je suis coureur et que je chante beaucoup, j’ai probablement une capacité pulmonaire beaucoup plus grande que beaucoup de gens. Et puis je pense , eh bien, peut-être que je ne l’ai pas compris, parce que personne d’autre n’est tombé malade. Mais j’ai dû prendre de l’azithromycine [also known as Z-Pak]. C’était avant que ce soit une chose, ou qu’on l’appelle, donc il n’y avait pas encore de test ou quoi que ce soit, donc je ne pouvais vraiment pas tester. Mais mon médecin me disait simplement: “ Hé, n’oublie pas, tu as un Z-Pak dans ton sac de toilette ”, car j’en garde un sur moi quand je pars en tournée, juste au cas où. Alors je l’ai pris, et ça a assommé les trucs respiratoires thoraciques. Mais j’ai toussé pendant un certain temps – pendant des jours et des jours – et il a probablement fallu environ 14 jours pour s’en débarrasser. Je me demande donc si j’ai déjà cette chose et j’y suis immunisé maintenant, ce que j’espère.

“Donc, même avec ça – ne pas savoir ou savoir si je l’avais ou si je ne l’avais pas; je ne suis pas sûr – mais c’était une grippe vraiment étrangère et bizarre. Et donc ça me fait penser, avec tout les symptômes, que peut-être j’en ai pris une dose précoce. “

Erna, qui vit dans le New Hampshire, dit qu’il obéit Gov. Chris Sununul’ordonnance d’urgence “séjour à domicile” qui est entrée en vigueur à la fin du mois dernier.

“Ma GODSMACK le quartier général est à environ trois ou quatre miles dans la rue de ma maison, qui a également une salle de gym intégrée “, at-il dit.” Alors je vais juste là-bas. Et j’ai toujours un très petit groupe de personnes autour de moi, mais toutes ces personnes sont super responsables. Ils ne vont nulle part, ils ne sont pas en groupe, ils ne vont pas dans les magasins et ne sortent pas avec les gens. Soit nous travaillons, pour faire des choses comme ça, soit dans la salle de gym, puis à la maison. Donc je ne deviens pas fou parce que je suis tellement isolé. Je sors, je vais courir, je fais un tour en voiture, je vais dans mon studio, je travaille sur de la musique, je travaille au gymnase et je rentre à la maison, et c’est tout. Mais au moins, j’ai un contact humain. “

Selon Souiller, il y a des raisons d’être optimiste quant au redressement économique une fois la crise passée.

“Ça va nous prendre une minute pour revenir”, a-t-il dit. “Bien sûr, les gens sont nerveux, ils ont peur, ils ont peur, ils essaient de comprendre comment ils vont garder leurs économies reconstituées ou garder leurs maisons ou ce qui va se passer avec leur travail. Mais je dirai simplement que c’est tout va s’arranger. Ça va juste prendre un peu de temps, parce que cette chose a fait de vrais dégâts. Mais ce n’est pas la fin du monde; ce n’est pas Armageddon. Si quoi que ce soit, les gens savent que nous sommes résilients et les humains général sont résilients. “

Il a poursuivi: “Je veux juste inspirer les gens en envoyant de bons messages positifs comme cette vidéo et comme ces autres choses que nous avons – nos familles et nos amis – et des personnes dont nous nous plaignons toujours,” Oh, je n’ai jamais assez de temps avec mes enfants. Je n’ai plus le temps de voir mes amis. Je suis tellement occupé. Je travaille, je travaille, je travaille. ” Eh bien, Dieu vous a juste donné un cadeau, mec. Alors, asseyez-vous à la maison et profitez-en, car cela ne durera pas éternellement et nous reprendrons notre routine normale et les choses vont guérir, y compris l’économie. Je veux juste que les gens rester positif à ce sujet, car nous sommes les seuls à pouvoir contrôler ce qui va se passer à partir de maintenant. Ils vont éradiquer ce virus – ils vont se débarrasser de cette partie – mais comment nous le gérons et comment nous nous comportons à partir de ce point en avant va dicter à quel point nous redevenons normaux. Alors accrochez-vous, mec, et soyez responsable, mais sachez que ce n’est qu’un instant. “

Mercredi, GODSMACK a publié la vidéo de la chanson “Inoubliable”, le dernier single des années 2018 “Quand les légendes se lèvent”. Le groupe a invité 400 étudiants en musique à se joindre à eux pour le tournage, qui a eu lieu à la SNHU Arena de Manchester, dans le New Hampshire.

“Inoubliable” vient sur les talons de la carrière de l’année dernière d’abord pour GODSMACK comme ils ont marqué trois singles n ° 1 de “Quand les légendes se lèvent”, comprenant “Sous vos cicatrices”, “Blindé” et la piste de titre.