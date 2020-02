Sully Erna de Godsmack sous le feu pour avoir diffusé de «fausses nouvelles» à propos de Bernie Sanders

GODSMACK chanteur Sully Erna a été critiqué pour avoir partagé un message signalé dans le cadre de Facebookefforts de lutte contre les fausses nouvelles et la désinformation sur son fil d’actualité.

Le poste en question critique le candidat démocrate à la présidentielle Le sénateur Bernie Sanders‘s plan pour augmenter le salaire minimum et fournir des soins de santé universels à tous les Américains. Il cite également Sanders‘Medicare For All plan, un seul programme national d’assurance maladie qui couvrirait tous ceux qui vivent aux États-Unis.

le Facebook publier des allégations fausses Sanders suggéré d’imposer un impôt de 52% sur les gains supérieurs à 29 000 $, imposant ainsi un fardeau fiscal indu aux travailleurs au salaire minimum et Sanderspropose une augmentation de salaire inutile. Le chiffre de 52% était auparavant flotté par Sanders comme taux marginal d’imposition potentiel pour les revenus supérieurs à 10 millions de dollars.

Erna, apparemment ignorant que les informations avaient été signalées comme “fausses” par Facebook, a partagé le post viral vendredi soir (21 février) et a inclus le message suivant: “Je n’entre pas souvent dans les opinions politiques et les discussions car je crois que c’est comme la religion. Chacun a ses préférences et ses croyances. Et je ne dirai pas vous pour qui je vote et pour qui je ne le fais pas. Et je m’en fiche que cela devienne un fil conducteur ou de la politique et de la haine, mais je posterai ceci juste pour m’assurer que “mes amis” voient ce qu’est “la mauvaise” chose à faire. #thisguyisaclown #besmart Nous souffrons TOUS si cela arrive !! “

Après Erna a fait son post, un fan a répondu: “Atta boy Souiller c’est pourquoi tu es mon artiste préféré. Vous êtes un individu intelligent et extrêmement talentueux. De plus, votre musique m’a aidé plus que vous ne le pensez. Vous avez dit que ce message n’essayait pas de déclencher la haine et vous avez en fait raison, tout le monde a droit à son avis, cela s’appelle la liberté d’expression. Pourtant, regardez toutes les personnes en désaccord avec vous et répandez la haine. Vissez les gens qui vont vous haïr à cause de ce post. Continuez à être vous mec. “Cela a amené un autre fan à répondre:” s’il est sacrément intelligent, pourquoi diffuse-t-il de fausses nouvelles lmao “Un troisième a dit:” il partage quelque chose qui est incorrect, donc pas si intelligent dans ce cas. “

Peu de temps après, un autre fan a écrit: “Souiller, Je recommande de retirer ce message. Non pas parce que je suis en désaccord avec la prémisse de ce que vous essayez de dire, mais parce que les «mathématiques» en ce qui concerne la façon dont le revenu est imposé sont complètement inexactes. Cela ne représente pas ce que Crazy Bernie suggère du tout. Je m’éloignerais de ce poste particulier. “

En 2004, Erna a révélé qu’il n’était pas en faveur du candidat démocrate à la présidence de l’élection de cette année, disant Lancer les réseaux radio: “Je suis républicain. Je veux républicain. Je ne veux pas nécessairement[présidentrépublicainsortant[incumbentRepublicanpresidentGeorge W.] Buisson gagner. Je n’aime pas ce choix, mais je dois vous dire que je ne crois pas vraiment aux démocrates non plus, mec. Je n’aime pas la façon dont ils pensent. Je n’aime pas, je n’aime pas Buisson, Je vais vous le dire, mais je veux un républicain au pouvoir. “

Au cours des années, Erna a également exprimé son soutien aux troupes, il y a environ deux décennies, lorsqu’un fan de GODSMACK voulait utiliser la musique du groupe dans les annonces de recrutement de la marine américaine. La chanson du groupe “Éveillé” a commencé à diffuser des publicités télévisées pour la Navy, qui avaient des critiques disant que le jeune public du groupe serait désormais influencé pour rejoindre l’armée en raison des chansons populaires.



Je ne m’engage pas souvent dans les opinions politiques et les discussions car je crois que c’est comme la religion. Chacun a son …

Publié par Sully Erna le vendredi 21 février 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).