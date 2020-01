Sully Erna Sing de Godsmack chante Alice In Chains “ Man In The Box ”

GODSMACK chanteur Sully Erna a fait une apparition à l’hebdomadaire de mercredi dernier (29 janvier) “Soundcheck Live” événement à Lucky Strike Live à Los Angeles, Californie. Erna conservateur de l’événement Nuno Bettencourt (EXTRÊME), de même que Glen Sobel (tambours), Derek Frank (basse) et Steve Fekete (guitare), sur les couvertures de ALICE ENCHAÎNÉE” “Man In The Box” et LES FRÈRES DOOBIE” “Long Train Running”. Des séquences vidéo de la performance peuvent être vues ci-dessous.

GODSMACK a souvent été comparé à ALICE ENCHAÎNÉE, et certains critiques ont même accusé GODSMACK tire son nom du ALICE ENCHAÎNÉE chanson “God Smack” sur l’album de 1992 de ce groupe “Saleté”.

Erna admis dans une interview de 1999 avec Panneau d’affichage magazine qui ALICE ENCHAÎNÉE avait été “une grande influence” sur son groupe. “Je mentirais si je disais que non”, a-t-il dit. “Il n’y a aucun groupe qui n’ait été influencé par quelqu’un.”

Quant à l’origine de GODSMACK‘Le nom de, Erna a expliqué: “Nous savions que ‘God Smack’ était le nom d’un ALICE ENCHAÎNÉE chanson, mais nous n’avons pas nommé notre groupe après cette chanson. Ce qui s’est passé, c’est que nous répétions un jour et notre batteur est entré avec cette énorme plaie de froid sur la lèvre. Je l’ai taquiné et je lui ai vraiment donné du fil à retordre. Mais le lendemain, par cette étrange coïncidence, j’ai eu un bouton de fièvre sur ma lèvre. Et donc l’un des gars du groupe m’a dit: ‘Tu vois, Dieu t’a juste frappé la tête pour tout ça [teasing]. ‘ Nous l’avons pris comme un signe, c’est pourquoi nous avons nommé le groupe GODSMACK. “

En 2003, Erna a dit que son groupe avait un son plus original qu’on ne le croyait. À la demande de lancement comment il se sentait sur la façon dont le groupe était perçu par les critiques, Erna a déclaré: “Je pense que la seule idée fausse est que nous étions ALICE ENCHAÎNÉE cloner un groupe à la fois, ce que je ne comprends pas. Je ne pense pas que nous sonnions comme eux. Je veux dire qu’il y a certainement des influences là-bas, mais il y a une influence de[[LED] ZEPPELIN et[[NOIR] SABBAT et PANTERAet tout le monde. C’est juste que nous sommes tous modelés par tout le monde de notre passé. Ce sont quelques-uns des groupes que nous avons grandis en écoutant ou en appréciant aujourd’hui, et parfois cela déclenche une idée. Donc, il pourrait y avoir des indices d’influences là-bas, mais ce genre de choses m’a énervé pendant un certain temps. Mais avec un nom comme GODSMACK, comment les gens ne pouvaient-ils pas y aller? ”



