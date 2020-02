Sum 2 Prove: Comment Lil Baby mène la nouvelle vague du rap d’Atlanta

Lil Baby est rapidement devenue l’une des figures les plus réussies à l’avant-scène de la scène rap d’Atlanta, une ville qui a été en grande partie responsable des plus grands succès du hip-hop au cours des dernières décennies. Atlanta a non seulement donné naissance à d’innombrables MC qualifiés, mais a engendré tout le genre de trap qui a imprégné la musique pop traditionnelle au cours des cinq dernières années. Mais qui est Lil Baby et comment s’intègre-t-il?

Les six étapes de la gloire de Lil Baby

Atlanta est la plaque tournante de l’innovation hip-hop, peuplée d’artistes comme Gucci Mane, Young Thug, Migos et maintenant Lil Baby, le dernier relayeur de la ville. Ces artistes ont cultivé une communauté au sein de l’industrie de la musique, largement dirigée par Contrôle de qualité, se permettant de forger leur propre son à la fois de manière indépendante et en tant qu’unité collaborative.

En seulement quelques années, Lil Baby a dépassé les ondes, a atteint le sommet des palmarès et a même obtenu une nomination aux Grammy, renforçant ainsi l’emprise d’Atlanta sur le hip-hop. Au cours de son ascension rapide, il a obtenu plus de succès que les autres en une décennie. Son flow est fluide, magistral, mélodique et sûr de lui, et même s’il semble qu’il est déjà au sommet de son art, il ne fait que commencer. Voici les six étapes vers la gloire de Lil Baby.

Maîtrisez le jeu

Lil Baby a commencé à bousculer, à gagner de l’argent dans les rues, mais a rapidement établi une relation avec d’autres rappeurs de son quartier. Alors qu’il n’avait auparavant aucun intérêt pour la musique et était heureux de continuer à gagner de l’argent de la meilleure façon qu’il savait, le talent local l’a finalement encouragé à entrer en studio.

La confiance et la facilité de Lil Baby au micro est un cadeau naturel, et le rappeur insiste sur le fait qu’il perfectionne toujours son art. Il envisage de rapper avec la mentalité d’un athlète dans un jeu: parmi une mer de rappeurs qui s’attendent à “l’obtenir” tout de suite, Lil Baby est méthodique dans son approche. À chaque nouveau projet, il grandit, fléchit ses compétences et continue d’apprendre. Cette approche mesurée est évidente dans sa croissance progressive vers la reconnaissance, et bien que le rappeur soit devenu célèbre assez rapidement, ce n’était pas exactement du jour au lendemain.

Rester affamé

Lil Baby, dont le vrai nom est Dominique Jones, est apparu à Atlanta, révélant son ambition à un jeune âge. Il n’a eu aucun problème avec les universitaires, mais a souvent eu des ennuis au lycée. Malgré son décrochage plus tard, Lil Baby est restée occupée, gagnant de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille par tout moyen nécessaire. Il était bien connu à Atlanta, et bien qu’il n’ait pas eu initialement le désir de devenir rappeur, d’autres stars d’Atlanta et des leaders de l’industrie ont reconnu son talent et son charisme. Son ascension précoce a toutefois été réduite lorsqu’il a été pris dans des ennuis juridiques, entraînant de multiples arrestations et une peine de prison à l’âge de 18 ans.

Après sa libération, Lil Baby est devenu plus sérieux au sujet du rap. Il a enregistré une chanson en studio et a mis un extrait sur Instagram, qui a rapidement attiré l’attention de Gucci Mane et Young Thug, tous deux en lice pour le signer. Le jeune voyou a ensuite verrouillé l’accord et a pris le temps d’encadrer le jeune rappeur, le payant même pour rester dans la rue et passer du temps en studio. Le co-signe de Thug était suffisant pour allumer un feu sous Lil Baby, qui a commencé à passer presque tous les jours à enregistrer. Il a rapidement signé chez Quality Control et a abandonné sa première mixtape, Perfect Timing, en 2017, mettant en vedette des collaborations avec Lil Yachty, Young Thug et un groupe d’artistes underground.

Étudiez votre métier

Lorsque la bande Perfect Timing a fait tourner les têtes de l’industrie, Lil Baby est retourné dans le studio pour continuer à perfectionner son art. Il a continué à rapper avec concentration, se poussant à faire mieux avec chaque nouveau projet. Sa deuxième cassette, Harder Than Hard, est tombée quelques mois plus tard, mettant Lil Baby sur le radar de tout le monde. Harder Than Hard se vantait des caractéristiques d’une variété d’artistes percutants, dont Starlito, Hoodrich Pablo Juan, Canard, Moneybagg Yo, Young Thug, Lil Uzi, Gunna et Offset. La production était également de niveau supérieur, avec des étiquettes reconnaissables de Southside, Wheezy, Turbo, Quay Global et Tay Keith.

Lil Baby a appliqué la même mentalité de travail acharné avec le rap comme il l’a fait pendant son temps dans les rues, laissant tomber 2 The Hard Way, une mixtape collaborative avec le rappeur d’Atlanta Marlo, rapidement suivie d’une autre mixtape, Too Hard, tout avant la fin de l’année . Chaque projet a rapproché Lil Baby du courant dominant et Too Hard l’a propulsé au-delà des rangs du rap rap d’Atlanta. Le single et le clip de ‘Freestyle’, révélés à la veille de la sortie de Too Hard, ont fait remarquer aux autres rappeurs que Lil Baby n’avait aucun signe d’arrêt.

Soyez authentique

Bien que Too Hard comprenait un certain nombre de spots invités, Lil Baby a brillé sur ses pistes solo. Tout en affinant ses compétences, les thèmes de son travail ont progressé, et les fans ont pu voir le rappeur se réconcilier avec sa soudaine renommée et son passé pas si lointain. “Tu te souviens de la fusillade que nous avons eue à l’époque où nous pensions qu’un enfant était mort?” il rap sur «Best Of Me». “La seule chose que je sais, c’est quand nous sommes arrivés, tout le monde a bien sauté / je me souviens sur le chemin du retour, tout le monde dans la voiture tranquille.”

Avant tout, la musique de Lil Baby est authentique. Il raconte son expérience vécue, utilisant son passé comme un tremplin pour avancer et améliorer sa vie. Avec son profil en hausse, Lil Baby a poussé encore plus fort, en sortant son premier album officiel, Harder Than Ever, en 2018.

Travaillez avec les meilleurs

Harder Than Ever a fait ses débuts au n ° 3 sur le Billboard 200 et comprenait un morceau avec Drake, «Yes Indeed». Une collaboration avec Drake est souvent une référence pour un nouveau succès grand public, et Lil Baby a à peine raté un battement, libérant sa cinquième mixtape, Drip Harder, avec Gunna.

Présentant plus de spots invités de Drake, Nav, Lil Durk et Young Thug, Drip Harder était le show de Lil Baby et Gunna. La chimie du duo a clairement montré qu’Atlanta n’avait pas une, mais deux superstars en devenir. Leur hit déterminant, «Drip Too Hard», est devenu platine et a reçu une nomination aux Grammy Awards pour la meilleure performance de rap.

Lil Baby a poursuivi son tour de victoire en lançant Street Gossip plus tard en 2018, qui comprenait des vers de Meek Mill et des poids lourds Gucci Mane, Offset, 2 Chainz, NoCap et Young Thug.

Gardez un œil sur le prix

Alors que le MC de 25 ans se prépare pour sa prochaine sortie (et bien nommée), My Turn, le 28 février, il a déjà donné aux fans un avant-goût de ce que le prochain chapitre contient. Sur ‘Sum 2 Prove’, il lutte à nouveau avec succès:

«Vivre comme nous dans une course / Je pourrais arriver premier et deuxième, mais je ne serai jamais le dernier / Dernièrement, j’ai été dans mon sac / Bro m’a dit de ne pas lâcher le pied / Ils vous donnent un pouce, je vais vous prendre un mile / Je vais tirer par moi-même, comme une faute technique / City to city, a rendu les filles folles. “

Après avoir sorti deux autres singles bourdonnants, “Out The Mud”, avec Future, et “Woah”, Lil Baby a jeté son dévolu sur bien au-delà de la ville d’Atlanta.

