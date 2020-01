Sum 41 annule un concert à Paris après l’explosion d’un engin explosif près d’un lieu

SUM 41 a été contraint d’annuler son concert à Paris, en France, après qu’un engin explosif a explosé près de la salle.

Les rockeurs canadiens devaient jouer un match intime “Pas d’espace personnel” ce soir (samedi 18 janvier) aux Etoiles, Paris dans le cadre du volet européen de leur “Commande en déclin” tournée mondiale, qui a débuté le 14 janvier à Anvers, en Belgique.

Plus tôt aujourd’hui, SUM 41 a publié la déclaration suivante via les médias sociaux: “Pendant le chargement pour la représentation de ce soir à Paris, un engin explosif a explosé juste à l’extérieur de la porte de la salle. Le groupe, l’équipage, les fans en ligne sont tous en sécurité et il n’y a pas eu de blessés. En raison de la nature intime de notre ‘Espace personnel’ performances, nous ne pouvons garantir la sécurité des fans présents. Nous sommes profondément attristés d’annoncer que le spectacle de ce soir a été annulé. Plus d’informations à suivre. “

Les remboursements sont disponibles par au point d’achat.

SUM 41 est en tournée pour soutenir son dernier album, “Commande en déclin”, sorti en juillet dernier via Records sans espoir. Le disque a été décrit comme l’effort le plus lourd et le plus hardcore du groupe à ce jour, et le leader Deryck Whibley produit et conçu l’album dans son home studio.



Voir ce post sur Instagram

Un message partagé par SUM 41 (@ sum41) le 18 janvier 2020 à 7h41 PST

Sum 41

Nouvelles

