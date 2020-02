Summer Walker remixe le “délicieux” de Justin Bieber: écouter

Début janvier, Justin Bieber est revenu avec «Yummy», son premier single solo depuis la sortie de son dernier album Purpose en 2015. Maintenant, le chanteur d’Atlanta Summer Walker s’est associé à Bieber pour un remix du morceau. Écoutez-le ci-dessous.

Après la sortie de “Yummy”, Bieber a partagé un clip vidéo d’accompagnement pour la chanson, et a annoncé son prochain album. La sortie de Changes est prévue pour le 14 février via RBMG / Def Jam. Il a également partagé un nouveau single intitulé “Get Me” avec Kehlani.

Summer Walker a sorti son dernier album Over It l’année dernière.

Découvrez où le single «Désolé» de Justin Bieber en 2015 a atterri dans la liste de Pitchfork «Les 200 meilleures chansons des années 2010».

