«Sunshine Of Your Love»: la surprise de l’aube majestueuse de Cream

Dans leur courte durée de vie, Crème étaient l’un des meilleurs groupes d’albums sur la scène rock britannique et même mondiale. Mais ils ont également amassé toute une série de singles à succès, et au cours de la semaine des charts du 14 janvier 1968, ils ont fait leurs débuts sur les best-sellers américains avec l’une de leurs chansons phares, “Sunshine Of Your Love.”

Le trio avait trois entrées précédentes dans le tableau des singles britanniques à leur nom, dont deux top 20 hits. Dans leur propre pays, «Wrapping Paper» a annoncé leur arrivée à l’automne 1966, atteignant un modeste numéro 34, après quoi «I Feel Free» a frappé le numéro 11 et «Strange Brew» numéro 17. «Anyone For Tennis» allait passer trois semaines à l’enquête britannique en juin 1968, atteignant le n ° 40. Mais «Sunshine» était leur toute première apparition sur le Hot 100.

«Sunshine Of Your Love» a été composé par la prolifique équipe d’écrivains Cream du bassiste Jack Bruce et son collaborateur d’écriture lyrique Pete Brown avec Eric Clapton. Le brillant solo de guitare de Clapton sur l’enregistrement contient une référence consciente au classique rock ‘n’ roll de Marcels, ‘Blue Moon’, mettant en évidence le thème amoureux de la chanson d’une “aube surprise”.

Cet hymne rock classique a été introduit sur le deuxième album de Cream Disraeli Gears fin 1967, puis est devenu le plus grand single transatlantique de Cream et leur single le plus vendu aux États-Unis. Il a atteint le n ° 36 pour la première fois en 14 semaines, mais a réintégré le Hot 100 en juillet et a grimpé jusqu’au n ° 5. Il a ensuite gagné une place au Rock & Roll Hall of Fame.

Ce succès américain a provoqué la sortie au Royaume-Uni de «Sunshine», la meilleure partie de l’année après l’apparition de Disraeli Gears. Il a fait ses débuts au n ° 40 le 12 octobre 1968 et a grimpé au n ° 33. Peut-être surprenant, il a culminé la semaine suivante seulement au n ° 25 au Royaume-Uni.

Mais «Sunshine Of Your Love» est devenu un standard de rock, joué en direct à la fois par Bruce, avant son décès, et Clapton à de nombreuses reprises. Son statut classique a également été souligné dans de nombreuses versions de couverture, par tout le monde, d’Ozzy Osbourne à Santana.

“Sunshine Of Your Love” est sur Disraeli Gears, qui peut être acheté ici.

