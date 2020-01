Super Bowl 2020: la NFL publiera les performances de Jennifer Lopez, Shakira et Demi Lovato sur Visual Album

La NFL publiera des images des performances du Super Bowl 2020 le soir du match. L’émission de mi-temps de Jennifer Lopez et Shakira et l’hymne national de Demi Lovato figureront sur le Super Bowl LIV Live, tout comme une interprétation de «America the Beautiful» de Yolanda Adams et du Children’s Voice Chorus. Chaque représentation devrait arriver sur les services de streaming peu de temps après sa diffusion à la télévision le 2 février.

Le produit de l’hymne national et de «America the Beautiful» bénéficiera au programme de subventions Inspire Change de la NFL, qui soutient «l’éducation et l’avancement économique, les relations policières et communautaires et la réforme de la justice pénale», selon un communiqué de presse.

Brian Rolapp, le directeur des médias et des affaires de la NFL, a déclaré: «Avec l’abondance de technologie dans le monde d’aujourd’hui, il était extrêmement important pour nous que nous puissions partager les performances révolutionnaires du Super Bowl avec nos fans du monde entier après leur se produire.”

