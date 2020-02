Supergrass coverea aux Smiths avec Johnny Marr

S’ils sont fans de britpop et qu’ils aiment les groupes de cette grande époque des années 90, ils ont sûrement Supergrass stocké dans un endroit très spécial. Et ce n’est pas pour moins car bien qu’ils ne soient pas aussi gros que Oasis, Blur, Pulp ou Suede – pour n’en citer que quelques-uns -, ils nous ont donné des classiques de ce moment épique de l’histoire, bien que cela ne les ait pas arrêtés au moment de collaborer et d’inviter les musiciens qui ont donné un sens à leur son.

Il s’avère que Supergrass a annoncé il y a quelques mois son retour sur scène pour une tournée de retrouvailles – qui pour l’instant, malheureusement, seules certaines villes d’Europe et des États-Unis sont prises en compte. Le 27 février, le peuple d’Oxford fait une halte à Manchester, la ville où le mouvement Madchester a été fondé et qui donnera plus tard vie au britpop, où ils ont donné une revue de toute leur discographie mais bien sûr, ils ne pouvaient pas manquer l’occasion d’amener un invité.

Et la vérité est qu’ils portaient l’invité qu’ils ont emmené parce que c’est l’une des figures musicales les plus importantes de cette ville, rien de plus et rien de moins que Johnny Marr – Le guitariste et compositeur principal des Smiths. Comme si cela ne suffisait pas d’avoir une véritable légende vivante à côté d’eux, Ils ont casté “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want”, l’une des chansons classiques et importantes de la discographie du groupe légendaire de Manchester.

Selon le Manchester Evening News, Gaz Coombes, le chanteur de Supergrass a présenté M. Marr de manière spectaculaire, comme «le gars le plus gentil que vous ayez jamais rencontré ”. Peu à peu, tout le monde a pris sa place et a commencé à jouer ce rôle, qui respectait complètement tout le travail que Johnny et Morrissey ont fait en 1984. Sans doute un moment épique qui ne se produit qu’une fois dans sa vie.

Sans plus en dire, Découvrez les vidéos enregistrées par les participants au concert de Supergrass dès maintenant: