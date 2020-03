«Superunknown»: le «repère des années 90» super connu de Soundgarden

Le même graphique américain qui avait de bonnes nouvelles pour Ongles de neuf pouces fait une lecture encore meilleure pour Soundgarden. Comme La spirale descendante entré au n ° 2 pour NIN le 26 mars 1994, le groupe de hard rock de Seattle les a battus au sommet avec un début n ° 1 pour Superunknown. Il est devenu le plus grand album de Soundgarden jamais réalisé.

Écoutez Superunknown dès maintenant.

Leur quatrième sortie en studio, qui a frappé la rue le 8 mars, Superunknown a tenu la promesse de son prédécesseur Badmotorfinger en 1991. Cela avait donné au groupe sa première apparition dans le top 40 du Billboard, culminant au 39e rang et produisant un top 30 single dans “Jesus Christ Pose”.

La nouvelle version a vraiment propulsé le groupe dans la première division des attractions rock, grâce en grande partie à un single qui est devenu une véritable chanson Soundgarden. ‘Black Hole Sun’ a transporté le groupe à travers le monde, atteignant le top dix de la Hollande à l’Australie et atteignant un sommet n ° 12 au Royaume-Uni, et ce fut le troisième single de l’album. “Spoonman” et “The Day I Tried To Live” l’avaient précédé, et deux autres singles, “My Wave” et “Fell On Black Days”, suivraient.

Organisme commercial, le RIAA a certifié Superunknown à la fois l’or et le platine pour les expéditions américaines en juin 1994, le double platine en août, le triple en octobre, puis le quadruple platine en 1996.

«Pas de rock requis pour les qualifications»

Lorsque l’édition de luxe de cinq CD de l’album a été publiée pour son 20e anniversaire en 2014, les critiques ont fait l’éloge, Rolling Stone l’appelant une «référence des années 90». Pitchfork, quant à lui, a reconnu que même si le milieu rock dans lequel l’album s’est épanoui avait énormément changé entre deux décennies, l’album Soundgarden était toujours une sortie incontournable de l’époque.

“Superunknown reste la définition même du rock sans qualification”, ont-ils écrit. “Une pierre tombale pour une esthétique autrefois dominante, peut-être, mais aussi une masse solide et inébranlable qui perdure, peu importe à quel point son environnement a changé.”

Rééditions de vinyles du 35e anniversaire de Soundgarden, y compris une réédition double vinyle colorée de Superunknown et un pack vinyle en édition limitée, ont été lancés le 5 avril 2019.

ÉCOUTER / ACHETER

Suivez la playlist officielle Soundgarden Best Of.