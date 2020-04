Supreme collabore avec My Bloody Valentine dans une collection de vêtements

Si quelque chose a été très clair pour nous depuis des temps immémoriaux, c’est que la mode et la musique s’entendent très bien, car beaucoup de nos artistes préférés sont devenus de véritables icônes de bons vêtements. Ces dernières années, des marques comme Supreme ont décidé de travailler avec des musiciens comme Morrissey et de s’inspirer des Smith pour lancer des collections super exclusives qui bien sûr sont épuisés depuis que le monde découvre leur existence. Mais maintenant, nous sommes sûrs que cela les excitera car ils présenteront une ligne entière inspirée de My Bloody Valentine.

Il s’avère que La célèbre marque streetwear américaine et le légendaire groupe shoegaze se sont associés pour nous proposer une collection de vêtements. que tous les fans adoreront et voudront sûrement avoir dans leur placard. C’est une série de des vestes, des pulls molletonnés et des t-shirts qui s’inspirent de l’art de certains de leurs albums les plus célèbres comme l’EP’s Feed Me With Your Kiss, Glider et bien sûr l’art d’Angus Cameron pour l’album Sans amour.

Sur son compte Instagram, Supreme a expliqué un peu pourquoi il a travaillé avec le gang de Dublin: «My Bloody Valentine a influencé des générations de musiciens et de publics. Le groupe a créé de nouvelles possibilités pour faire de la musique forte, ainsi que pour l’écouter et en faire l’expérience. » Si vous voulez vous armer certains des vêtements de cette grande ligne, vous devez savoir que Ils seront disponibles à partir de ce vendredi 24 avril et nous vous suggérons de casser le cochon car cela vous coûtera probablement un œil.

Ensuite Nous vous laissons quelques images de tout ce que vous pouvez trouver dans cette incroyable collection de Supreme avec My Bloody Valentine afin qu’ils choisissent:

Le dernier album de My Bloody Valentine sorti était m b v de 2013, ce qui nous a apporté le retour du groupe après une séparation au milieu des années 90. Depuis lors, les membres du groupe ont travaillé sur des projets solo, bien que En 2018, ils ont décidé de donner des concerts dans des festivals à travers le monde, où ils ont même osé jouer des chansons complètement nouvelles.. Personne ne sait ce qui peut leur arriver, mais au moins cette collaboration avec Supreme nous dit qu’ils sont ensemble et pensent à l’avenir.